Carolina Gaitán será la protagonista de la nueva edición de Revista Cromos

Carolina Gaitán es una artista integral. Además de cantar también actúa y presenta. Es de las pocas profesionales en el país que es capaz de incursionar en cualquier faceta sin fallar en el intento. Siempre deja huella en los proyectos que protagoniza a nivel nacional e internacional.

Su versatilidad la consolida como una de las latinoamericanas con mayor proyección. Su participación en la película Encanto la universalizó, pero ella no se conforma con lo conseguido. En 20 años de carrera, quiere ser ascendiendo.

En una entrevista exclusiva para Cromos, Carolina hablará de sus próximas incursiones en el mundo del entretenimiento y la música. A partir del 21 de abril podrás leer la nueva edición impresa que protagoniza la cantante del hit No se habla de Bruno.

A continuación, te compartimos un adelanto de lo que vas a encontrar en el próximo número de la revista que tiene 107 de creación.

¿Qué significa para ti ser la primera colombiana en presentar los Premios Platino?

Es muy lindo ver que tenemos tantas razones para celebrar, estoy feliz de poder ser la cara de nuestro país en los galardones que resaltan las mejores producciones en lengua española y portuguesa. Yo estaré por Colombia al lado de la mexicana Paz Vega y del español Omar Chaparro.

Eres una artista versátil, además de cantar y actuar, también presentas. ¿Cómo te preparas para estar a la altura de los Premios Platino?

En este momento estoy trabajando con alguien para poder hacer un trabajo realmente profesional. Soy de las que creen que todo requiere preparación, por supuesto que hay una especie de nervio extra porque estamos hablando de unos premios que unen a Europa y a América. Después de cantar en los Premios Oscar delante de tanta gente importante uno aprende a controlar las emociones.

Tocaste el cielo con las manos cuando cantaste en los Oscar 2022

Toco el cielo con las manos cuando tengo destellos de felicidad y puede ser por múltiples razones, que no necesariamente son profesionales. Mi participación en los Oscar fue un momento valiosísimo en mi carrera, nunca lo voy a olvidar.

Ya van 20 años de carrera artística. En retrospectiva, ¿qué has aprendido en estas dos décadas?

Uno sigue muy expectante a lo que pueda pasar. Siento que es una carrera en la que siempre estás a un paso de un proyecto muy grande, considero que esa búsqueda genera la persistencia para saber continuar. Hay momentos que parecen navegar en un limbo, en mi caso lo que me gusta es poder demostrarme que un gran proyecto puede llegar de repente y como artista debo estar lista para asumirlo. Gracias al trabajo, a la disciplina y al rigor he conseguido lo que me he propuesto.

¿Por qué decidiste ser artista?

Lo decidí en mi niñez, las películas de Disney, en especial La bella y la bestia y Alicia en el país de las maravillas fueron impactantes, yo me las repetía todas y me aprendí los diálogos de principio a fin. Entonces realmente sí le adjudicó mucho a la magia de esos años mi vocación actual.

