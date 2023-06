Chris Hemsworth expande su talento con su más reciente proyecto. Exclusiva Cromos

Chris Hemsworth es un superhéroe en la vida real al destacar el trabajo físico al que se somete para cada uno de sus roles, específicamente en los de acción y fantasía, para esto recurre a un plan nutricional y un entrenamiento físico extremo que demuestra la disciplina para llevarlo todo al próximo nivel, así lo demostró el año pasado cuando regresó por cuarta vez al personaje que lo hizo merecedor del Olimpo de los actores en la película ‘Thor: Love and Thunder’, y de la misma manera lo expone con su más reciente trabajo cinematográfico ‘Misión de Rescate 2′, que está disponible en Netflix desde este 16 de junio.

También te puede interesar: “He sido esclava de tener una imagen”, reflexiones con Margarita Rosa de Francisco

Aquí encuentras más contenidos como este

El actor vuelve a las películas bélicas de la mano de esta secuela, donde no solo actúa, también participa como productor. Retoma su personaje de Tyler Rake, un mercenario australiano, y en esta nueva entrega retoma los duros acontecimientos que vivió en la primera, ahora tiene que enfrentarse a una misión que amenaza su vida, debe sacar de la cárcel a la familia de un sádico gánster.

Para la segunda parte de este proyecto, el australiano trabaja una vez más con Sam Hargrave y los hermanos Russo, y está acompañado de un elenco compuesto por actores de la talla de Golshifteh Farahani, Tornike Gogrichiani, Adam Bessa, Daniel Bernhardt, Tinatin Dalakishvili, Olga Kurylenko e Idris Elba.

La nueva película del actor australiana ya está disponible en Netflix. Fotografía por: Cortesía - Netflix

En entrevista con Cromos, Chris Hemsworth empezó conversando sobre el reto que fue continuar esta historia, “Fue muy divertido, agotador, una cantidad increíble de trabajo de mi parte, Sam Hargrave, Joe Russo, todo el equipo de especialistas”.

Recordó que con el equipo empezaron a pensar en la segunda parte desde que estaban grabando la primera “porque sentimos que teníamos algo especial, estábamos haciendo algo muy emocionante”, se dedicaron a poner en papel cuáles eran las mejores ideas para continuar, qué clase de acrobacias podrían poner en el borde del asiento al espectador.

Pero más allá de esos toques típicos del cine de acción, la clave aquí fue elevar la trama al adentrarse más profundamente en personaje de Tyler Rake, “en serio abrir la historia y mostrar más de los personajes, que en la primera película fue efectivo, pero fue una parte mínima, ahora tenemos la oportunidad de explorar más”, agregó la estrella hollywoodense.

Un equipo de lujo

Algo que definitivamente impulsó a Hemsworth para esta secuela fue la oportunidad de estar involucrado creativamente, especialmente por la evolución del proyecto, “la secuela tuvo el chance de ser algo más, tampoco se sintió la recreación de algo que ya hicimos, o una dirección muy diferente, se sintió como algo más profundo y un verdadero análisis de esa semilla que plantamos en la primera película”.

Pero la misión era hacer algo diferente a la primera entrega y darle un vistazo fresco al espectador con la segunda: “En el primer filme, pusimos en la pantalla el sufrimiento, la culpa, la vergüenza, el acercamiento suicida a su trabajo, por qué lo hacía así, por qué había tan poca importancia por su propia seguridad, por qué tenía una estrella norte tan fuerte o brújula moral para proteger a los niños o a esos más vulnerables. Fue agotador y estar con el equipo de acrobacias para cuadrar cosas que la gente no hubiera visto, de la primera película y cualquier otra, siento que rompimos un nuevo terreno aquí e hicimos algo bastante único”.

En esta oportunidad, el australiano se reunió con Sam Hargrave, quien no es extraño al mundo de la acción, conocido por su trabajo en ‘Avengers’ o ‘Atómica’, él es el director de Misión de Rescate 2, y con los hermanos Russo, con quien coincidió en proyectos como Avengers: Infinity War, aquí el guion es de Joe, mientras que Anthony solo participa en la producción.

“Los amo, nos llevamos muy bien, tenemos mucha confianza, esta es una colaboración genial, somos el mejor equipo, todo el que está involucrado en el equipo de este proceso tiene tanta pasión y compromiso para contar la historia y venimos de un proceso que tal vez tenga un ángulo diferente, yo siendo un actor, Sam que viene del mundo del stunt, Joe como director y escritor, todo deja como resultado una mezcla muy fuerte”.

Chris recalca la fuerza que Hargrave ha demostrado en la dirección, algo nuevo para él, pero “muy seguro en lo que está haciendo”. También vale recalcar su incursión en el mundo de la producción, “yo como productor era algo nuevo en el primer filme, pero ahora me siento mucho más cómodo al estar detrás del proceso creativo en todo sentido, ya sea asistiendo en la escritura y puntos de la historia, o en el casting y cómo todos estaban involucrados en el set, es una experiencia que me pone muy contento cuando estás en un equipo con tanta sincronía como este”.

Su origen en la pantalla chica

Dejando de lado su nuevo proyecto en Netflix, en la entrevista el intérprete se pone algo nostálgico y recuerda sus primeros proyectos como actor, por ejemplo, muchos desconocen sus inicios en las telenovelas de su natal Australia, como Neighbours, The Saddle Club o Home and Away, la que verdaderamente lo llevó a la fama y lo animó a probar suerte en Estados Unidos, así rememora estos años:

“Muchos nervios y ansiedad, pero igualmente un montón de emoción, ese entusiasmo de lo que posiblemente puede ser lo siguiente y en qué se va a convertir esto. Creo que la mayoría de actores jóvenes cuando están empezando tienen ese síndrome del impostor, que alguien va a tocarte el hombro y te diga: ‘no, cometimos un error, sal por la puerta de atrás’, pero eso siempre me hizo trabajar más duro”.

Cualquier miedo o ansiedad que pudiera llegar a sentir el protagonista de esta historia en aquella etapa inicial fueron el combustible para mantenerse concentrado en su gran objetivo, “poner mi corazón y alma en eso, creo que pensando de nuevo, mis trabajos antes de Thor, porque Thor fue lo que me propulsó, por un lado se siente como ayer, pero por el otro se siente como una vida entera, tengo una mezcla compleja de este recuerdo, de la experiencia, porque había tanta adrenalina y emoción, casi se siente como un sueño, pero si de algo estoy seguro es que estoy muy agradecido por todo eso”.

Evidentemente las películas de acción son el género que el australiano ha explorado principalmente en su carrera de veinte años, pero si bien lo ha llevado a triunfar en este arte, también ha venido con un contundente reto:

“Es la exigencia física, requiere un atletismo extremo, es una constancia en el entrenamiento, y cómo ajustarlo, recuperación, manejo de lesiones, prevenir lesiones, cuando tengo una comedia o un drama hay cierto alivio porque no tengo que concentrarme en esos otros elementos, pero lo bueno es que conozco mi cuerpo mejor que nunca, creo que lo que he sido capaz de moldear y crear con mi físico ayudará con mi camino en la vida, creo que si no hubiera estado envuelto en tantas películas de acción creo que no me hubiera quedado tan en forma, saludable y consciente en la salud, algunas veces es agotador, pero de todas maneras estoy muy agradecido”.

Además: Carolina Gaitán es la protagonista de la nueva edición de Cromos

Aunque la acción sigue siendo su interés, Chris Hemsworth no niega que le gustaría explorar otros géneros en su obra: “Me gustaría hacer un drama más directo, tengo bastantes películas de acción, películas de fantasía, en mi kit o en mi espalda, pero me gustaría hacer algo que se centrara puramente en el personaje, en la historia y el mensaje alrededor de toda la narrativa y que requiera que los actores se sienten en una habitación con el director y en serio escarbar en lo que nos hace seres humanos, en lo que nos impulsa a hacer ciertas cosas y no otras, la psicología detrás de los seres humanos y sus diferentes personalidades, siempre he tenido una fascinación con eso y creo que tendría más oportunidad de hacer eso en un drama, donde la acción no es tan dominante”.

Sobre Thor 5

Thor es el personaje que lo ha hecho pasar a la historia del cine, con su participación en la última secuela de la saga en 2022 el famoso se ubicó en la posición de los actores mejores pagados de Hollywood, de hecho, logró la posición 7 del listado de Vanity Fair con Misión de Rescate 2, pues obtuvo un salario de 20 millones de dólares. Asimismo, la revista Forbes dice que es uno de los veinte actores más taquilleras de la historia. Si bien hay cuatro películas de esta trama, los fans ya están indagando en la posibilidad de una quinta, entonces él responde qué tan realista sería y cómo le gustaría que fuera la continuación:

“(Risas) No sé si haya Thor 5, ¿la hay? No lo sé, no hay nada oficial respecto a eso, o sea, he dicho esto muchas veces, amo interpretar el personaje, si la oportunidad se presenta ciertamente le daría la bienvenida, pero tendría que tener algo fresco y único, no me gustaría interpretar el personaje y tener a la audiencia sintiéndose fatigada, es mejor algo nuevo, fresco e interesante para hacer, así estaría de acuerdo”.

La familia es su tesoro

Es de esas celebridades que prefieren man tener la intimidad alejada de los ojos ajenos. Pero cada vez que tiene la oportunidad expresa con devoción el pedestal en el que tiene a su familia. Está casado desde 2010 con la española Elsa Pataky y juntos tienen una hija de 11 años, India, y los gemelos de nueve, Tristana y Sasha. En una entrevista con Wired confesó que tiene varios tatuajes, uno diseñado por Robert Downey Jr, pero otros inspirados en sus hijos, uno de Dr. Seuss, uno de los autores favoritos de su hija, cuando estaba creciendo, y también tiene otros garabatos dibujados por ella tatuados en su antebrazo.

En otra entrevista le preguntaron qué tal le va con el español: “Bueno, Elsa me dice: ‘Mierda, joder, ¿qué pasó? Vamos, vamos’. Que me chillen y me griten en español sí lo domino, porque es lo que oigo constantemente”, confesó entre risas. “Lo cierto es que es vergonzoso, pero cada vez que intento hablar en español a los niños, empiezan a reírse de mí y se niegan a seguir dialogando conmigo. Ellos son bilingües y les gusta que quede mal intentando hablar español”.