“He sido esclava de tener una imagen”, reflexiones con Margarita Rosa de Francisco

Margarita Rosa de Francisco, con casi diez años sin fotografiarse para una revista, llega a la sesión para su nueva portada en Cromos confesando que no es muy amiga de las fotos, un detalle que resulta curioso, casi irrisorio, al ver la naturalidad con la que le fluye todo ante la cámara y los reflectores, toda esa memoria de bailarina sale a relucir y el resultado quita el aliento.

Pero previamente la actriz advierte al maquillador que quiere que el efecto sea lo más natural posible y al fotógrafo que se eviten los retoques, su afán es que se conecten con la versión más transparente y real de ella, una belleza temeraria que hace que el tiempo sea irrelevante.

Y ese sentimiento que tiene con ser fotografiada es algo que viene de varias décadas atrás, al hablar de esa campaña que se quedó grabada en la mente de los colombianos que hizo en los ochenta con Revlon, acompañada de Silvia de Dios, María Mónica Urbina y Nora Perfecta Pereiro, confiesa a Cromos su incomodidad:

“Ellas todas me parecían más bonitas, recuerdo que ese día yo no me sentía muy bien conmigo misma, con mi cara, no me gustaba cómo me veía cuando me comparaba con ellas que eran hermosas, las veía mucho más cómodas a ellas que lo que yo me sentía en ese momento”.

Recordando sus inicios en el mundo de la interpretación

Antes de ser considerada una de las mujeres más bellas de Colombia, su infancia la vivió en una ciudad que inspira hits salseros, platillos decadentes y novelas cautivadoras, la Sucursal del Cielo: “La recuerdo como una infancia muy musical, rodeada de artistas, de baile, el baile fue muy importante en mi infancia porque nos formó en la alegría. Una infancia aromática, llena de sabores, de dulzura, por las frutas, una infancia refrescada por el viento de Cali, todas esas cosas hermosas que me hacen sentir que pertenezco a ese lugar”.

Hija del actor y músico Gerardo de Francisco y la vestuarista Mercedes Baquero, pareciera que fuese casi imposible resistirse a la industria del entretenimiento, ¿acaso le fue impuesto seguir una carrera en el arte de la interpretación?

“Siento que no, pero creo que el haber crecido en ese ambiente, como le pasa a los hijos de los escritores que terminan escribiendo, o cuando ves que hay toda una familia de ingenieros, yo creo que pasó lo mismo ahí, era como inevitable no querer expresarme a través de algún tipo de arte y a mí me gustaban todas, me gustaba escribir, me gustaba actuar, sobre todo mucho llamar la atención (risas), esa era mi principal motivación”.

En la actualidad la también autora es conocida por sus posiciones sociopolíticas, al recordar que ella participó en Señorita Colombia 1984, resulta interesante saber cuál es su reflexión de este tipo de certámenes:

“No es que me arrepienta de haber sido reina de belleza, pero me parece que ese tipo de eventos no son necesarios para las mujeres, las mujeres podemos, ya con este poder que tienen las redes, hacernos notar sin necesidad de que concursemos para ver quién tiene un mejor cuerpo, sobre todo porque el reinado de belleza se concentra en el cuerpo de la mujer por más de que digan que está inteligentísima, entonces la parte de la competencia es la que me parece que no es necesaria para nosotras”.

Escrito en las estrellas está el que la caleña se convirtiera en actriz, en 1981 debutó en el cine con ‘Tacones’ y en 1986 en la televisión con su recordado papel de la ‘Niña Mencha’ en ‘Gallito Ramírez’, así es cómo recuerda las grabaciones de estos primeros proyectos:

“Yo me sentía en mi salsa porque siempre me sentí actriz, entonces yo desde chiquita sabía que era actriz, entonces cuando me tocó Tacones y cuando hice Gallito me sentía como pez en el agua, ya después cuando vi que el talento solo o que la facilidad que yo supuestamente tenía no me alcanzaba ahí ya tuve que ir a estudiar”.

Además de la telenovela protagonizada con Carlos Vives, de Francisco también encabezó proyectos de la talla de ‘Los Pecados de Inés de Hinojosa’, ‘Café con Aroma de Mujer’, ‘Hombres’ o ‘La Caponera’, entonces fue natural que llegase a ser una de las actrices más representativas de la televisión colombiana, ¿cómo juega este tipo de títulos en su autopercepción?

“Gracias a que soy tremendamente autocrítica, me mantengo revisándome, revisando todo lo que me pasa con respecto a lo que exteriormente ocurre. No soy muy amiga de congraciarme con esos éxitos, con el reconocimiento, prefiero tratar de mantenerme al margen de eso porque, así como suben las cosas luego bajan, en este mundo de redes a veces lo reconocen a uno como una gran cosa y de pronto lo bajan a lo peor”.

Ser una mujer en la industria del entretenimiento

Al pertenecer a una industria dirigida principalmente por hombres y en una época en la que los horrores podrían pasar impunes, Margarita Rosa de Francisco tuvo la suerte de ser reconocida y bien remunerada, “nunca he creído que por ser mujer me hubieran negado algo”, pero era ese poder masculino el que generaba en ella envidia, “cuando eran hombres y todos eran hombres siempre, ahí era cuando más frágil me sentía, pero profesionalmente nunca me sentí menos valorada”.

Eventualmente llegó algo imposible de evadir, el paso del tiempo, muchos respetarían y valorarían la experiencia de la intérprete, pero otros llegaron con un reclamo, ¿por qué su envidiable físico había cambado?

“Ese es un camino tortuoso para las mujeres, las mujeres que han sido bellas luego tienen que pagar la deuda por no serlo por dejar de serlo y a mí me ha tocado pasar por que me digan que ya estoy vieja, que no soy bella por eso”, pero ella declara que es importante confrontarse, aclara que no hay por qué echarle la culpa a la industria, ya que las mismas mujeres pueden saltarse esas supuestas normas y “violarlas”, algo que ella hace actualmente.

Entonces la vallecaucana entró en un proceso de deconstruir la imagen que creía debía presentar públicamente, que ella misma denomina como algo “muy cruel”, aunque las mujeres pueden no hacer caso a los prejuicios, ella dice que accedió jugar a lo que dicta el sistema, “he sido esclava del ejercicio, esclava de tener una imagen corporal específica y en ese sentido mi proceso ha sido cruel porque ha sido una decisión propia”.

Alejada un poco de la actuación, el espacio al que los admiradores de Margarita Rosa pueden recurrir son las redes sociales, específicamente TikTok, luego de haber eliminado su Twitter e Instagram. Al respecto, cuenta qué es lo que más disfruta de estos espacios:

“Esa inmediatez de poder hablar con las personas que antes, al no tener acceso directo a uno, de pronto lo miraban como si fuera un extraterrestre, ahora yo me comunico directamente, tenemos una relación horizontal todas las personas en este momento en las redes, eso me gusta, me gusta sentirlo. He hecho amigos así, que no tienen nada que ver con este medio y que tienen actividades distintas, sencillas o complejas, de toda clase, me gusta eso que hacen las redes, acercarlo a uno a las personas”.

A propósito del Día de la Mujer, en marzo la celebridad publicó un video en el que hablaba de lo que era ser mujer y por qué ser una es, para ella, un problema, afirmaciones que causaron revuelo entre los internautas, pero ahora elabora un poco más su intensión:

“Es un problema porque cuando a uno le preguntan qué es ser mujer le pasa como cuando a uno le preguntan qué es el tiempo, uno sabe hasta cuando le preguntan, qué es el tiempo, qué es la mujer, las mujeres no sabemos responder eso, digamos que lo que más puede identificarnos es la genitalidad, la sexualidad, entonces ser mujer es simplemente eso, el hembraje es lo único que nos podría definir como mujeres”.

De Francisco se aleja de lo biológico para aclarar que también es un tema que se puede ver cruzado por lo político y lo cultural, aunque sin duda sabe qué puede ser una pregunta innecesaria responder, “afortunadamente los jóvenes nos están enseñando a ver que eso se está confundiendo y que ahora es un caos porque hoy en día cada vez se distingue menos quién es hombre y quién es mujer, me parece fantástico eso”.

Teniendo en cuenta que ahora ella piensa que definir a una mujer debería estar apartado de lo biológico, entonces resulta interesante saber el motivo por el que previamente creía que debía haber distinción entre las mujeres cisgénero y trans, una aseveración que la llevó a ser altamente criticada y ser llamada feminista radical.

“Ahí hay una contradicción, es porque antes, desde el feminismo, me he parado en diferentes lugares y nunca he ajustado cuentas con cuál es mi verdadera postura, entonces después de haber leído muchas más cosas, por ejemplo, haber leído a Judith Butler, haber leído a (Paul B.) Preciado, uno va abriendo su mente a otras maneras, de pronto hasta aceptar que los géneros van a desaparecer, entonces no son congruentes esas dos cosas, mi postura de antes con la que ahora tengo”.

Libros, series de plataforma y la academia, sus proyectos del ahora

El motivo por el que Margarita Rosa de Francisco ha estado apareciendo recientemente en medios es porque se encuentra promocionando su nuevo libro, ‘Margarita Va Sola’, con el que se presentó en la reciente entrega de La Feria Internacional de Libro de Bogotá. Ella explica que esto fue una propuesta de Penguin Random House, en un momento la idea fue hacer una recopilación de columnas, pero luego decidieron agregar anécdotas, cuentos, cartas y sus disertaciones filosóficas.

“Me pareció interesante mezclar todo eso y lo que hizo Carolina López, la editora de Penguin Random House que me colaboró directamente con este libro, fue enlazar todos esos textos como si fuera una sola narración y están articulados por el diario, porque dentro de esos textos hay un diario, muy confesional, muy personal, y resolvimos pedacearlo, que ese texto fuera el hilo conductor, la columna vertebral de todo lo demás”.

Además de los contenidos que la actriz publica en su TikTok, en la actualidad ella también está dedicada a estudiar filosofía, un pregrado en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, “Es mi momento más feliz, estoy realmente contenta, he dado una lora tremenda con la universidad porque lo digo en todas partes. Quisiera que cualquiera que piense que ya es muy tarde para meterse a estudiar me vea y diga: ‘ah bueno, sí se puede’. Pero me gusta que es el momento de mi día que más gozo porque me encierro en mi oficina, con mi computador, hago tareas, leo lo que me mandan a leer, soy de esas alumnas juiciosas insoportables, quiero complacer al profesor, de verdad que mi actitud es conmovedora por lo infantil”.

Otro de los proyectos recientes de Margarita Rosa de Francisco es ‘Viaje al Centro de la Tierra’, su nueva serie, disponible en la plataforma de Disney+. “Fue interesante porque hay mucha más riqueza en la producción, nunca había trabajado en una green screen, entonces había que imaginarse mucho lo que pasaba alrededor de nosotros, pero me encantó como experiencia, sobre todo por la relación que se fue formando con los que hacen de nietos míos, son unos jovencitos muy inteligentes, muy listos y ellos condujeron realmente la serie, teníamos los más grandes chuparles rueda a ellos para que nos enseñaran más de su inocencia o por lo menos contagiarse más de esa frescura que tenían”.

Para terminar, era imposible no pensar en qué se viene para ella en el futuro, pero de momento su ambición no es tan extensa, solo está concentrada en terminar la universidad, su gran goce, que para graduarse calcula le falta un año y medio.