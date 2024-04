Kate Middleton es la protagonista de la nueva edición de Cromos

Decenas de personas enviaron sus mensajes de apoyo a la princesa de Gales el día que el Palacio de Kensington emitió el video de dos minutos y 19 segundos con la noticia de su cáncer. Y no solo en el Reino Unido, también llegaron palabras de aliento desde Estados Unidos, Australia y Sudáfrica, antiguas colonias británicas.

Estas muestras de cariño no se veían, al menos así lo dijo Nicholas Davis, experto en la casa real de Inglaterra y autor del libro William: King for the 21st Century (William: el rey del siglo XXI), desde la época de Diana Spencer, o Diana de Gales, la primera esposa del hoy rey Carlos III y quien compaginó tanto con la sociedad británica al punto de disputar su cariño y, por ende, la popularidad con la mismísima Isabel II, la monarca que más ha estado en el trono. “Diana de Gales ha sido una gran inspiración para mí”, señaló Middleton en 2010, cuando se dio a conocer su compromiso con William de Inglaterra, hoy príncipe de Gales, el siguiente en la línea de sucesión.

Ese día Kate mostró un anillo con un zafiro, rodeado de diamantes, el mismo anillo de compromiso de Diana de Gales; ese día se convirtió en la mujer de la eterna sonrisa, del comportamiento adecuado, de la elegancia natural, más adelante en una madre ejemplar y en una mujer con ideas propias, alejada de los escándalos. Por ahora, dicen los tabloides, Middleton ha sabido cumplir su parte del trato, como llaman a los matrimonios reales. Y ha mostrado que es monárquica. No todas lo son.

Pisar las heridas abiertas de Irlanda del Norte

El 10 de abril se cumplieron 26 años desde la firma de los Acuerdos del Viernes Santo, un pacto suscrito entre los gobiernos de Reino Unido e Irlanda para poner fin a un conflicto que duró 30 años y dejó más de 3.500 muertos. Sin embargo, y a pesar de que católicos (republicanos) y protestantes (unionistas), pueden jactarse de haber construido una paz sólida y duradera, donde el arte y los monumentos que inundan sus principales ciudades son una constante lucha contra el olvido y por la memoria de los fallecidos.

¿Qué pasa por la mente antes, durante y después de una infidelidad?

Son tres instantes, al menos así los ha calificado el psicólogo español Raúl López Astra, quien es bastante famoso en su país para tocar un tema que parece sencillo, que está supeditado al convencionalismo social y que puede interponerse en lo que ya está construido. Lo anterior está encaminado a una definición más que romántica de lo que suele ser una atracción que se vuelve adictiva.

Descubre los orígenes de Jürgen Klopp

Mientras se abría camino en el mundo del fútbol se ganaba la vida trabajando como encargado de una tienda de videos, donde se hizo fanático de las películas de Rocky Balboa, y desde allí su inspiración fue tan grande, que en la actualidad aún sigue mostrando esta cinta a sus jugadores antes de un partido clave.

Estilo beatnik, libertad individual contra el sistema

Vamos a viajar en el tiempo, específicamente a Estados Unidos en los años cincuenta, en plena posguerra, una época en la que el vestir tenía unas reglas determinadas. Sin embargo, gracias a la generación beat surgió un estilo que todavía conserva su esencia simple y monocromática.

Colon irritable: ¿Qué comer cuando casi todo te hace daño?

El síndrome de intestino irritable puede ser una verdadera molestia para quienes lo padecen. Sin embargo, hay esperanza en el uso de una dieta personalizada, según la doctora Manuela Calle, nutricionista y dietista graduada de la Universidad CES, quien en conversación con Cromos nos explicó más acerca de esta condición que afecta a miles de personas.

