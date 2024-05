Kathy Sáenz, Sebastián Martínez y Amador son los protagonistas de Cromos

La protagonista de esta edición parece tocada por la gracia y la perfección. El color de su voz, su energía aterciopelada y su porte elegante son proporcionales a una belleza literaria o de estrella de cine. No tiene que esforzarse por ser inolvidable: cualquier gesto espontáneo, palabra, sonrisa o mirada frente a la cámara quedan impresas en la retina. La próxima vez que alguien lea o escuche la palabra garbo, le será imposible dejar de pensar en Kathy Sáenz.

“Ella sabe leer muy bien a sus hijos, sabe cómo llegarle a cada uno. Hay mucha confianza entre ellos, hay diversión y, al mismo tiempo, saben diferenciar cuando debe haber respeto”. Así la describe su esposo Sebastián Martínez.

La relación con la madre: unas veces dulce, otras no tanto

Estas son historias llenas de emociones, recuerdos y reflexiones sobre uno de los vínculos más profundos y complejos que existen: la relación entre madre e hijo. Encontrarás relatos de vida que te conmoverán por su carga de amor, nostalgia y, en algunos casos, por el doloroso distanciamiento marcado por diferencias irreconciliables.

“Hay un desencanto de la juventud en el Irán de hoy”

Raffaele Mauriello es el único profesor titular extranjero en una universidad de Irán desde la Revolución islámica de 1979. Además, este italiano es profesor del doctorado en la Facultad de Literatura Persa y Lenguas Extranjeras de la Universidad Allameh Tabataba’i de Teherán. Allí también enseña en la Facultad de Teología y Conocimientos Islámicos. Cromos conversó con él para entender, de alguna forma, cómo perciben los iraníes la realidad y la actualidad de su país.

Medellín atrapada en la explotación sexual

En la capital antioqueña la prostitución crece de manera orgánica. Y si bien en los últimos años la llegada de extranjeros ha prendido las alarmas, la problemática viene de tan atrás, que es complicado encontrar un origen.

Automaternarnos, el irremediable camino cuando la madre no está

La madre es el inicio, el origen, la raíz, de donde viene la vida, el ser. ¿Qué pasa cuando no está? ¿Qué queda cuando a un árbol se le corta su raíz? ¿Cómo nos enraizamos a un mundo cuando se ha perdido esa conexión primaria? Nace un vacío, un hueco negro con un ruido sordo en la mitad del pecho, una ausencia que no es fácil de asimilar ni de transitar.

Francisco Lopera, el neurólogo que guarda los secretos del alzheimer

El paisa se ha convertido en el primer latinoamericano en recibir el Potamkin Prize, otorgado por la Academia Americana de Neurología y la Fundación Americana del Cerebro, gracias a sus contribuciones para encontrar una cura al alzhéimer. Esta es la historia de cómo un hombre sin mayores recursos, a pura pasión, logró junto con su equipo desentrañar los misterios de esta enfermedad.

Sobrevivir al rechazo de la mamá: relato de una hija de nadie

Ya son siete años sin tenerla en mi vida. No, ella no está muerta, aunque por su abandono podría parecerlo. Aquel día lo recuerdo como si hubiera sido ayer. “Desde hoy olvídese de que soy su mamá. Usted no es mi hija. Usted no es hija de nadie”. Mi cerebro repite: “Desde hoy olvídese de que soy su mamá. Usted no es hija de nadie”.

El efecto de los tránsitos planetarios en tu signo zodiacal

En el mes de mayo el Sol, Júpiter, Mercurio, Venus y Urano transitarán por los signos de Aries y Tauro. Estos movimientos prometen traer nuevas oportunidades financieras y cambios inesperados en la profesión y el amor. ¿Qué depara este período para ti?

