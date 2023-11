Shakira es la protagonista de los 107 años de Cromos. ¡Únete a su celebración!

“Nada que se diga o no se diga de Shakira podrá ya cambiar su rumbo de artista grande e imparable. su música tiene una impronta personal que no se parece a la de nadie, y nadie la canta ni la baila como ella a ninguna edad con una sensualidad inocente que parece inventada por ella. se dice fácil: ‘si no canto me muero’. pero en Shakira es cierto: si no canta no vive”, escribió Gabriel García Márquez.

Cromos celebra su aniversario con la barranquillera que en tres décadas de carrera continúa desafiándose en los estudios de grabación. Aprovechamos nuestro cumpleaños para destacar a la mujer del año, que con sus lanzamientos ha batido varios récords. En una entrevista desde Miami, la cantautora habla de su trayectoria, su increíble 2023 y de sus planes en el corto plazo, que incluyen varias sorpresas.

Pocas leyendas musicales retumban como lo hace un artista revelación. Generalmente en el azar del éxito actual tienes una de las dos características: o vives de tu legado o subes como espuma de un día para otro, sobre todo en la era de las reproducciones.

A sus 46 años, Shakira tiene un pie en un pasado glorioso que la llevó al olimpo y otro enterrado en el presente, en el que conquista no solo a sus fieles seguidores de siempre, sino a una nueva generación que en unos años también podrá decir orgullosa “yo crecí con ella”. No es descabellado afirmar que “todos caminamos de la mano con Shakira”.

Y la clave para este efecto es que todo lo que lleva su firma tiene el aura de lo irrepetible, cuya frescura define una época y resiste al agresivo paso del tiempo. Si echamos un vistazo a la Shakira de los noventa, nos encontramos con álbumes clásicos como Pies descalzos (1995) y ¿Dónde están los ladrones? (1998). En el nuevo milenio hay joyas como Servicio de lavandería (2001) y en la década pasada nos espera El dorado (2017).

Si quieres leer más sobre la colombiana más universal, no te pierdas de esta última edición de Cromos.

Cromos, la nueva generación

Además de la entrevista a Shakira, en el resto del número reunimos los cambios que se están dando en la cultura, la salud, la moda los deportes y la innovación, que definen una nueva era.

Los empleos con más demanda en tiempos de inteligencia artificial

Varios trabajos desaparecerán, otros cambiarán y algunos se generarán. ¿En cuál estás? Aquí te contamos la relación entre la IA y las profesiones actuales.

Así va el desarrollo del metaverso

En el vertiginoso mundo de la tecnología el concepto del metaverso ha sido un tema frecuente durante los últimos años. Con la promesa de revolucionar las interacciones humanas, Mark Zuckerberg y su empresa, Meta, han liderado la carga para llevarnos a un mundo virtual más realista. ¿Cómo avanza este proyecto en tiempos dominados por la inteligencia artificial?

El impacto de la metadata en el deporte

En cualquier disciplina que se practique, la tecnología proporciona datos que están sirviendo para que el entrenamiento sea más efectivo y los resultados individuales y grupales cada vez sean mejores.

Cómo afecta nuestro cuerpo el uso excesivo de la tecnología

La hiperconexión a los celulares y a las computadoras nos está deformando y poco hacemos para revertir esta situación. Aprender a tener un vínculo saludable con los dispositivos es una necesidad urgente si no queremos menguar la vista, los oídos, las manos y, por supuesto, la columna.

Novias hechas con IA, la crisis de las relaciones tradicionales

Las novias creadas con inteligencia artificial están desencadenando ciertas preocupaciones sociopsicológicas en los usuarios de esta herramienta, alentados por el poco interés en relaciones de carne y hueso.

La energía nuclear, el reemplazo del petróleo y el carbón

La energía nuclear ofrece algunas de las soluciones frente a la transición energética de los combustibles fósiles a energías renovables, ¿por qué no se está implementando del todo?