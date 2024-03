Horarios de Monserrate para Semana Santa: precios, días y más del sendero

La Semana Santa es una de las celebraciones religiosas más importantes del año, ya que durante estos días se conmemora la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Por esta razón, miles de personas aprovechan este tiempo como un momento de reflexión y oración. Uno de los lugares más concurridos y de mayor interés religioso en Bogotá es la Basílica del Señor Caído de Monserrate.

También puedes leer: Comer en Semana Santa: estos son los pescados que tu cardióloga te recomendaría

La Semana Mayor, como también es conocida, comenzó oficialmente el 24 de marzo con el Domingo de Ramos, que conmemora la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, y culminará el 31 de marzo con el Domingo de Pascua, que celebra la resurrección de Jesucristo.

Durante estos días, muchas personas eligen ascender el cerro de Monserrate, ya sea para hacer una petición al Señor Caído, cumplir una promesa, asistir a misa en la emblemática basílica o incluso, algunos menos religiosos, consideran el ascenso por el sendero un gran desafío deportivo.

View this post on Instagram

Ante la gran cantidad de personas que visitarán este espacio religioso y cultural, la administración del Santuario, la Alcaldía de Bogotá y el Instituto Distrital de Recreación y Deporte han dado a conocer la programación que se llevará a cabo en Monserrate durante la Semana Santa.

Puedes leer: Semana Santa 2024: estos son algunos planes gratuitos que puedes hacer en Bogotá

View this post on Instagram

Martes 26 de marzo: 12:00 p.m. - 2:00 p.m. - 4:00 p.m.

Miércoles 27 de marzo: 10:00 a.m. - 12:00 p.m. - 2:00 p.m.

Jueves 28 de marzo: (Por los enfermos) 7:00 a.m. - 8:30 a.m. - 10:00 a.m. - 11:30 a.m. - 1:00 p.m. (Solemne) 3:00 (Adoración eucarística en el monumento) 4:30 p.m.

Viernes 29 de marzo: 5:00 a.m. - 6:15 a.m. - 7:30 a.m. - 8:45 a.m. - 10:00 a.m. - 11:15 a.m. - 12:30 p.m. - 3:00 p.m.

Sábado 30 de marzo: 8:00 a.m. - 9:30 a.m. - 11:00 a.m. - 12:30 p.m.