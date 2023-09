And Just Like That: Top 5 de los mejores momentos de su segunda temporada

La segunda temporada de ‘And Just Like That...’ cautivó a todos los seguidores de Carrie, Miranda y Charlotte, quienes a lo largo de los 11 episodios nos dieron momentos icónicos. Estos momentos no solo traen consigo sorpresas y giros en la trama, sino que también rescatan la esencia que caracterizó a la serie original HBO, ‘Sex and the City’.

A continuación, con ayuda de HBO, en Cromos destacamos los cinco momentos más impactantes que han dejado una marca indeleble en esta nueva temporada, que la hacen imperdible y digna de maratonear:

El glamour del Met Gala y el vestido de Carrie

Para el primer episodio, la atmósfera elegante y glamorosa del Met Gala ofrece un escenario deslumbrante. Pero es el vestuario de Carrie Bradshaw el que roba el espectáculo, recordándonos por qué ella es un ícono de la moda en la pantalla y en la vida real. Recordemos que ese vestido Vivienne Westwood que usó para el Met Gala fue el icónico vestido con el que se iba a casar con Big.

Rock se convierte en modelo de Raph Lauren

En el episodio cinco, este es un nostálgico tributo al pasado se produce al recordar la juventud de Charlotte cuando era modelo para Ralph Lauren. La situación cobra una nueva dimensión cuando Rock también es elegida como modelo para la misma marca, lo que suscita dudas en Harry sobre la autenticidad de la campaña.

A medida que el proceso avanza, Charlotte brinda un apoyo incondicional a Rock y reflexiona sobre sus propias experiencias como modelo. El momento icónico llega cuando Harry se infiltra en la sesión de fotos disfrazado, pero Charlotte interviene para permitir que Rock disfrute plenamente de su momento y para que Harry pueda continuar siendo un “padre genial”.

El Regreso de Aidan y Carrie

En el episodio siete, la reaparición de Aidan en la vida de Carrie marca un giro emocional inesperado. Este antiguo amor enciende la chispa de la pasión y el romance, dejando a los espectadores con el corazón en la mano mientras se desarrolla esta reanudación de sentimientos dándole a Carrie y a los fans, una nueva oportunidad al amor y romance. La intensidad de sus sentimientos reaviva la llama del amor y desencadena una reflexión profunda sobre las elecciones y el camino que han tomado. Después de todo, los años no pasan para esta pareja.

La nueva generación…

En el episodio nueve, una parte crucial de esta temporada gira en torno a la dinámica entre los hijos de nuestras protagonistas. La emblemática escena en la que Miranda sorprende a Lily saliendo de la habitación de Brady, y cómo tanto Miranda como Charlotte intentan mantener la calma, subraya la influencia de la diferencia de edades. Esto hace referencia a una nueva generación que, al igual que nuestras protagonistas, está explorando un mundo nuevo y, lo que es aún más significativo, forjando su propia identidad.

El Regreso de Samantha

Finamente, en el episodio once, después de una larga espera, Samantha Jones interpretada por Kim Cattrall regresó triunfalmente en el último episodio de la segunda temporada de ‘And Just Like That...’. Haciendo referencia a la inquebrantable amistad que tienen el personaje de Samantha con Carrie el cual siempre se ha caracterizado por ser una amiga fiel y que la va a apoyar siempre donde quiera que esté.