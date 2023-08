Jungle en Colombia: ¿cuánto cuestan las entradas a las dos fechas?

Jungle se ha convertido en una de esas bandas estables en las listas musicales de muchos y cuando hace un par de meses anunciaron la venida de su cuarto álbum fue una noticia muy bien recibida. Los colombianos tuvieron el placer de escucharlos el año pasado cuando fueron uno de los invitados al Festival Estéreo Picnic, pero ahora hay una buena nueva, acaban de anunciar dos fechas en solitario en el país, una en Bogotá y otra en Medellín.

También te puede interesar: Expovinos 2023: así fue el lanzamiento de su edición 18

Aquí encuentras más contenidos como este

Esta banda que mezcla lo mejor del disco, el funk, el hip hop, el house y el soul vendrá al Movistar Arena de la capital el 24 de noviembre, mientras que el 25 del mismo mes se presentarán en el centro de eventos La Macarena en la ciudad de ‘la eterna primavera’.

Tom McFarland y Josh Lloyd-Watson son los ingredientes de este dúo dinámico. Fotografía por: Arthur Williams - Cortesía

¿Cuánto cuestan las entradas a Jungle?

Para vivir esta aventura sublime de primera mano debes tener presente que va a haber una etapa de preventa para los clientes de los Bancos Aval que va desde el 9 de agosto a las 10 de la mañana hasta el 11 del mismo mes a las 9 y 59 de la noche. La venta general empezará el 11 de agosto a las 10 de la mañana hasta agostar existencias en las dos ciudades.

En Bogotá los precios varían desde $149.000 más servicio hasta $399.000 más servicio que es la tribuna fan sur. En cuanto a Medellín, que solo hay tres localidades, el costo inicia con $99.000. Las entradas están disponibles en Bogotá a través de TuBoleta, mientras que en Medellín será a través de La Tiquetera.

Además: La cantante pereirana Kali Uchis demuestra su sabor latino con su nueva canción

El más reciente álbum de Jungle

Esta nueva gira del dueto conformado por los productores Tom McFarland y Josh Lloyd-Watson tiene por excusa el nuevo disco llamado Volcano, el cuarto después de ‘Jungle’, ‘For Ever’ y ‘Loving in Stereo’. De este álbum de estudio se desprenden los sencillos ‘Candle Flame’, ‘Dominoes’, ‘I’ve Been in Love’ y el más reciente y último ‘Back on 74′. El álbum completo estará disponible el 11 de agosto, a continuación te compartimos la lista de canciones:

1. Us Against The World

2. Holding On

3. Candle Flame (Feat. Erick the Architect)

4. Dominoes

5. I’ve Been In Love (Feat. Channel Tres)

6. Back On 74

7. You Ain’t No Celebrity (Feat. Roots Manuva)

8. Coming Back

9. Don’t Play (Feat. Mood Talk)

10. Every Night

11. Problemz

12. Good At Breaking Hearts (Feat. JNR Williams & 33.3)

13. Palm Trees

14. Pretty Little Thing (Feat. Bas)