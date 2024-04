Lo que dijo García Márquez sobre hacer una serie de Cien años de soledad ¿Se negó?

Gabriel García Márquez tiene quien lo escuche. Al menos así se siente con la adaptación a serie de Cien años de soledad, que próximamente se estrenará en Netflix.

Lo anterior lo anfirmamos por una entrevista realizada en 1987. En ella el autor reveló al periodista Lídice Valenzuela: “Imagínate lo que es Cien años de Soledad reestructurada en una película por muy larga que sea…La veo más como una serie de televisión, en diez años, sin adaptación”.

En otra entrevista, el autor de La hojarasca manifestó: “La razón por la cual no quiero que Cien años de soledad se haga en cine es porque la novela, a diferencia del cine, deja al lector un margen para la creación que le permite imaginarse a los personajes, a los ambientes y a las situaciones como ellos creen que es […] en cine eso no se puede. Porque en cine la cara es la cara que tú estés viendo, la imagen es de tal manera impositiva que tú no tienes escapatoria, no te deja la mínima posibilidad de creación”

Gabo nunca se cansó de expresar esta idea: “Prefiero que mis lectores sigan imaginándose mis personajes como sus tíos y mis amigos y no que queden totalmente condicionados a lo que vieron en pantalla”.

Cien años de soledad la serie: todo lo que debes saber

En el trailer se impone la voz de Aureliano Babilonia descifrando el mítico diario de Melquiades: sus susurros nos trasladan a Macondo con la imagen del coronel Aureliano Buendía ante el pelotón de fusilamiento, el mismo “donde había de recordar aquella tarde remota en la que su padre lo llevó a conocer el hielo”.

Netflix presentó imágenes espectaculares del éxodo que emprendieron José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán en la búsqueda de la felicidad y huyendo de la maldición familiar. Bajo la dirección de Laura Mora y Alex García López, Cien años de soledad representa uno de los proyectos audiovisuales más ambiciosos de la historia de Latinoamérica, llevado a cabo por los mejores artistas y técnicos de Colombia y de otros países, filmado en su totalidad en español y en Colombia y con el apoyo de la familia García Barcha.

Las obras de García Márquez que han sido llevadas al cine

Novelas:

Cien años de soledad: Se espera una serie de Netflix que será lanzada próximamente.

El amor en los tiempos del cólera (2007): Dirigida por Mike Newell, con las actuaciones de Javier Bardem, Giovanna Mezzogiorno, John Leguizamo y Shakira.

El coronel no tiene quien le escriba (1999): Dirigida por Arturo Ripstein, con las actuaciones de Salma Hayek y Marcello Mastroianni.

Crónica de una muerte anunciada (1987): Dirigida por Francesco Rosi, con las actuaciones de Irene Papas, Ornella Muti y Michael Brando.

Eréndira (1983): Dirigida por Ruy Guerra, con las actuaciones de Irene Papas y Francisco Rabal.

La viuda de Montiel (1979): Dirigida por Gabriel Reyes, con las actuaciones de Geraldine Chaplin y Anthony Quinn.

Cuentos:

En este pueblo no hay ladrones (1964): Dirigida por Rogelio Amado, con las actuaciones de María Félix y Agustín Irusta.

Memoria de mis putas tristes (2011): Dirigida por Henning Carlsen, con las actuaciones de Benjamin Bratt y Geraldine Chaplin.

Del amor y otros demonios (2009): Dirigida por María Luisa Bemberg, con las actuaciones de Paulina García y Manuel García Rulfo.

Los ángeles vienen de Conakry (2005): Dirigida por Ciro Guerra, con las actuaciones de Marlon Moreno y Dagoberto Gama.

Guiones: