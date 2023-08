5 signos de que tu perro te quiere y eres su preferido

Adoptar una mascota requiere muchos factores para mantenerla sana y feliz. Esta es una tarea que requiere paciencia, comprensión y amor por nuestros animalitos para que puedan vivir vidas alegres.

Además, tener una mascota requiere paciencia, ya que en el proceso de cuidarla es importante permitir que nuestro perro se adapte a nuestro estilo de vida y al entorno de nuestro hogar.

Puedes leer: ¿Cuál es el perro más feo del mundo? Descubre si es la raza de tu mascota

Sin embargo, dependiendo del estilo de vida del individuo, preferirán cierto tipo de raza como miembro de la familia. Además, hay muchos aspectos a tener en cuenta a la hora de adoptar un perro.

El cuidado de un perro requiere de paciencia y amor. Fotografía por: Pexels

Por ejemplo, algunos son divertidos y adecuados para familias con niños. Por otro lado, también están los que se consideran pacíficos y adecuados para la sociedad de la tercera edad. No es lo mismo una vida físicamente activa que una vida sedentaria.

Después de considerar qué tan bien le está yendo a tu perro, es posible que desees pensar en las señales del amor de tu can hacia ti. Estos, tienen diferentes formas de demostrar su cariño a sus dueños, y siempre encontrarán la forma de demostrártelo.

¿Cómo saber si tu perro te quiere?

Merce García, una entrenadora de perros que se especializa en la modificación del comportamiento, escribe sobre las señales de que tu can realmente te ama a través del portal Experto Animal. Aquí repasamos algunos:

Lee también: ¿Cuántas veces al año se debe bañar a un perro?

Mueve la cola siempre que te ve

Si tu mascota mueve la cola violentamente cuando estás cerca, significa que está muy feliz. En la mayoría de los casos, mover la cola es un acto de tensión. Las circunstancias o hechos te ayudarán a saber si es una reacción positiva o negativa.

Por ejemplo, si el perro menea la cola hacia abajo y está tiesa, lo más probable es que sienta miedo. Si es así, ten en cuenta que las orejas también son un factor al que debes prestar atención, así podrás ver más señales y ayudar a tu mascota.

Te recibe con entusiasmo

Aunque veas a tu can salir a saludar a todo el que entra en tu casa, es por su instinto curioso. Notarás algunos cambios contigo, por ejemplo, si mueve la cola, corre a tu alrededor y quiere jugar contigo, demuestra que está muy feliz de tenerte de regreso.

Te sigue a todas partes

Si tu perro te quiere, él siempre va a querer estar junto a ti. Los canes no necesitan descansar de su amo, de hecho, pueden sentir que estar allí es el mejor lugar del mundo. Esto no significa que a veces no quiera estar en su cama o pasar un tiempo de reposo.

Recuerda, debes aprender a distinguir esta actitud de la ansiedad por separación. Esto se puede ver si tu mascota no se puede quedar solo y es destructivo, ladra en exceso o defeca en la casa.

Puedes leer: Galería: conoce las fotos más graciosas de mascotas del 2023

Te llena de besos

Es un perro que puedes comparar con la protección. Que tu mascota te lama con frecuencia quiere decir que te cuida y te atiende, lo que demuestra el afecto.

Si a ti no te gusta esta demostración de amor, puedes enseñarle poco a poco, con paciencia y mucho cariño. Busca un punto intermedio para que el perro no se ofenda, por ejemplo, deja que te lama la mano y no el rostro.