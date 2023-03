¿Cuál es el perro más feo del mundo? Descubre si es la raza de tu mascota

Tener un perro en casa requiere paciencia. A la hora de elegir una mascota, debes saber qué raza quieres traer a tu casa para que sea la adecuada para ti y puedas darle los cuidados que necesita.

Algunas razas son tranquilas y excelentes para pasar tiempo con adultos mayores y espacios pequeños. Además, hay algunas más divertidas, perfecto para familias con niños que necesitan estar activos.

Con lo anterior en mente, tiene sentido saber exactamente cómo se comporta y el cuidado de tu raza adoptada para que tenga todo lo que necesita para una vida feliz y saludable.

Así mismo, es posible catalogar el aspecto de algunas razas como “feas”, por lo que existen personas que prefieren evitarlas. Sin embargo, todos los perros necesitan cariño y amor, comportamiento que agradecerán a sus amos.

En Cromos, de la mano de los expertos, te listamos cuáles con aquellas razas de perros que se consideran “feas”.

Razas de perros “feas”

El portal especializado Mis Animales ha listado una serie de estos perros sobre canes con un aspecto que puede diferir en las opiniones de la gente. Varias de ellas son:

Chihuahua

Este tipo de razas de perros son pequeñas, la cual no supera los 3 kilos y tiene una altura de 15 centímetros. Son magníficos perros de compañía, además de ser excelentes guardianes, cariñosos por naturaleza, tiernos, fieles y muy sensibles.

Tienen el cráneo abombado y algunos tienen una zona blanda en la parte superior de la cabeza, poseen unas grandes orejas erguidas y hocico corto y afilado, además tienen una cola bastante larga que llevan levantada sobre la espalda.

Los chihuahua deben ser educados desde muy pequeños. Fotografía por: Pixabay

Pug o carlino

“Este es un perro de cuerpo corto, regordete y compacto”, explica el portal especializado Experto Animal. Aunque es un canino pequeño es un animal musculoso, la piel que lo recubre es arrugada y su hocico suele ser corto y de ojos oscuros.

Esta raza posee un carácter tranquilo y, además, requiere poca actividad física. Es decir, que siempre va a estar tranquilo en tu casa. De hecho, son los más elegidos para tener espacios pequeños como un apartamento.

Crestado chino

Hay dos variedades de este perro, una que no tiene pelo y otra que si lo tiene. El primero, posee mechones en la cabeza, las patas y la cola. Además, es delgado y su altura puede alcanzar los 30 cm.

Su peso, cuando son adultos, no debería sobrepasar los 5,4 kg y el pelaje puede ser de muchos colores y tener varias combinaciones. Debido a los parches de pelo, no se considera un can agraciado.

Bull Terrier

Esta raza de perro se caracteriza por su apariencia fuerte y musculosa que hace pensar que es agresivo. La verdad es que son muy tercos pero seguro con un poco de paciencia vas a poder educarlo a tu manera para que sea un gran compañero.