3 vacunas que deben tener los adultos que visiten a tu hijo recién nacido

El deseo de conocer a un recién llegado a la familia o a nuestro grupo de amigos es normal, especialmente si es el primer pequeño en tu círculo cercano. Sin embargo, hay que tener en cuenta diferentes factores para saber cuándo y cómo es el mejor momento para visitar al recién nacido.

Tanto para evitar molestias a los padres y al bebé, como para cuidar su salud, la primera visita a un recién nacido no puede tomarse a la ligera.

Algunos prefieren hacerlo cuando la mamá ya está en casa con su retoño, pero otros no resisten tanto tiempo y no esperan a ese día, sino que casi inmediatamente acuden al hospital. Pero, muchas veces, por la emoción de conocer al nuevo miembro no reparamos si es el mejor momento y las condiciones son óptimas para ir a verlo.

La doctora Yesica Castillo Rivera, pediatra especialista en vacunas, recalca que precisamente el esquema inmunológico y el estado de salud de los adultos son el primer factor para tener en cuenta para acercarse a un recién nacido.

3 vacunas para poder visitar a un recién nacido

Además de contar con un buen estado de salud, no tener síntomas respiratorios y procurar tener una higiene de manos impecable, estas son las vacunas que no pueden faltar para que un adulto pueda visitar a tu hijo recién nacido:

Covid

Influenza

Tosferina

Estas 3 afecciones tienen una fuerza particular en los bebés, por lo que debes asegurarte de que las personas que se acerquen a tu recién nacido estén protegidos contra ellas, para blindar tu casa de las enfermedades respiratorias.

Otras recomendaciones

Como visitante, hay algunos consejos que puedes seguir para elegir el mejor momento y condiciones para ir al hogar de una familia que acaba de recibir a un recién nacido:

1. Evita las primeras 24 horas

El primer día de vida del bebé es fundamental y lleno de muchos cambios. La mamá estará agotada, especialmente si ha tenido un parto complicado o ha pasado por una cesárea. No visitar al bebé durante las 24 primeras horas al nacimiento es algo que hay que hacer especialmente por respeto al descanso de los papás.

Además, para los papás primerizos todo es nuevo y la situación puede superarlos por eso es importante que siga algunos consejos de cuidados, sueño y alimentación al menos las primeras semanas.

2. Deja disfrutar a los papás solos de su bebé

Los papás necesitan intimidad para asumir lo que acaba de suceder. Un parto sin duda cambia la vida de toda la familia y por esto es fundamental dejar que lo exploren solos, pues son ellos los protagonistas junto a su bebé.

Es normal que queramos visitar pronto al recién nacido si se trata de un hermano, sobrino, nieto o primito, pero también debemos pensar en la intimidad de los recién estrenados papás e incluso dejarles saber que esperarán el tiempo que consideren pertinente.

3. No a las visitas cuando estamos enfermos

Si es importante esperar un día para visitar a un recién nacido en circunstancias normales, más aún si estamos enfermos, aunque sea con un simple resfriado. En estos casos es fundamental no acudir al hospital ni a la casa de la familia hasta que no estemos totalmente recuperados y sanos.

Durante sus primeras semanas, los recién nacidos no tienen aún todas las defensas y cualquier bacteria, virus o germen que traigamos del exterior puede ser perjudicial para ellos.