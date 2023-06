Andrea Noceti anuncia el nacimiento de sus gemelos a sus 44 años

La actriz cartagenera Andrea Noceti no cabe de la felicidad al anunciar el nacimiento de sus gemelos. Noceti, exreina de belleza comentó “Mis angelitos”, los recién nacidos se encuentran de espaldas con unos mamelucos de color gris y amarillo.

Andrea actualmente está casada con el empresario Elliot Minski, fruto de su relación hace dos años nació el primogénito de la pareja, Lucian Minski Noceti y ahora con gran orgullo anunciaron el nacimiento de los gemelos.

La actriz es recordada por su papel antagónico en la novela Nuevo Rico, Nuevo Pobre en el 2007, donde hizo el papel de ‘Fernanda Sanmiguel’, hace un par de años reside en Miami en compañía de su hijo y su esposo.

Durante estos últimos 9 meses, Noceti subió fotos de su avanzado estado de embarazo en su cuenta de Instagram, destacando su dulce espera.

Así lucen los gemelos de Andres Noceti

Aunque se desconocen los nombres de los gemelos, la pareja decidió compartir la noticia del nacimiento de sus gemelos con esta postal. La pareja ha decidido reservar la identidad de sus hijos menores por el momento.

El post cuenta con más de 10 mil me gusta y más de 300 comentarios con los que se puede leer las felicitaciones a la pareja.

Algunos comentarios que provienen de personalidades colombianas como, Andrea Noceti, Catalina Robayo, Lorna Cepeda entre otras.

Andrea Noceti responde críticas de su embarazo

La actriz y exreina a sus 44 años de edad y en su etapa de embarazo tuvo que soportar las críticas de su segundo embarazo por su edad.

En el programa La Red de Caracol Televisión, comentó: ““Dije: ‘es ahora o nunca’ porque ya el tiempo me cogió... la edad. Entonces empecé mi proceso (...) Me hicieron la transferencia del embrión y ‘cuajó’ perfecto. Cuando me hicieron la ecografía de cinco semana y media, me dicen que son dos; eso no puede ser posible (...) Porque solo pasa en el 25 % de los casos, de gemelos. Fue solamente un embrión el que me implantaron, así que nunca me lo imaginé (...) Me pusieron uno solo y se dividió”, comentó la actriz.

En el mismo programa comentó: “Me decían: ‘Ay no, pero ya está muy vieja, pareces abuela’. Obviamente hay abuelas de mi edad porque los tuvieron súper temprano, pero siento que a esta edad se ha logrado más cosas, se tiene un mayor entendimiento sobre un hijo”. Ante las crítica la modelo y exreina considera que está en su proceso de plenitud.