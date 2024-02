¡Carolina Gaitán está embarazada! Conoce aquí el género y nombre de su bebé

Carolina Gaitán es una de las actrices y cantantes colombianas con mayor trayectoria y visión de extenderse en el exterior, con sus grandes talentos que la han mantenido vigente en la televisión desde hace más de 20 años.

Cada una de las disciplinas en las que Gaitán se ha aventurado la han llevado a conquistar nuevas esferas, que inspiran a las nuevas generaciones de artistas que van tras sus pasos. Es así como, por ejemplo, llegó a ser actriz de doblaje para Disney, prestando su voz en la película “Encanto”, inspirada en Colombia.

Aunque es una mujer muy reservada y suelen ser pocos los detalles de su vida privada los que revela públicamente, en las últimas semanas Carolina ha sorprendido grandemente a sus seguidores, primero al confesar que se comprometió y próximamente irá al altar, y ahora se suma la alegría de que ¡será mamá!

Así les contó Carolina Gaitán a sus seguidores que está embarazada

A través de su cuenta de Instagram, la artista compartió un emotivo video, realizándose una ecografía, con el que confirmó que está esperando a su primer bebé. Aunque es un video muy corto, es clara la emoción que está viviendo la actriz por iniciar esta nueva fase para su vida.

“Hoy no me habita un solo corazón, ¿puedes creer? Hoy me habitan dos, mi corazón y el tuyo. No sé nada de esto de ser una guía o ser un ejemplo, pero quiero aprender, acompañarte, abrazarte, adorarte, crearte a ti con absoluta fascinación”, afirmó Carolina.

Además, envió un corto mensaje a sus seguidores, invitándolos a hacer parte de este bello proceso, por lo que desea que la acompañen de cerquita.

“Deséenme suerte en el proyecto más importante de mi vida: ser mamá”, escribió la cantante en la descripción de la publicación, en la que también reveló el género y nombre que eligió para su bebé.

¿Cuál es el género del bebé de Carolina Gaitán?

En este mismo post, además de revelar su embarazo, la actriz aprovechó para contar que está esperando a un varoncito y que ya eligieron cuál será su nombre: Salomón.

“Hoy eres mí proyecto infinito, mi obra más deseada, mí creación más magna, mí adoración. Eres mí mejor historia por contar, mi mejor película para actuar, mí mejor lista para cantar. Ser tu mamá es el mejor personaje por interpretar. Bienvenido mi Salomón de mí corazón”.

Rápidamente esta publicación se llenó de likes y mensajes de cariño rodeando a la artista, por lo que sus seres queridos y seguidores dejaron miles de comentarios felicitando a Carolina por esta nueva faceta y deseándoles lo mejor como familia.