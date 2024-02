Daniela Ospina revela foto de su hijo Lorenzo: afirman que no se parece al papá

Daniela Ospina es una de las modelos más reconocidas de Colombia. Aunque por un tiempo se nombraba solo como la esposa de James Rodríguez, tras su separación logró forjarse como una gran empresaria y darse a conocer por sí misma.

Ahora, ha acumulado una gran variedad de fanáticos y frecuentemente se convierte en tendencia después de hacer publicaciones relacionadas con su vida profesional y por supuesto, con lo que pasa en torno a su vida privada.

Recientemente, la modelo ha dejado un post en el que muestra la cara de su hijo menor, Lorenzo. El pequeño, que tiene por padre al actor Gabriel Coronel, ha generado todo tipo de reacciones. Incluso, muchos han indicado que no se le parece al venezolano.

Daniela Ospina es una de las mujeres más destacadas de Colombia. Fotografía por: Instagram @daniela_ospina5

La foto de Daniela Ospina revelando el rostro de su hijo Lorenzo

Hace poco, la empresaria puso una galería de imágenes en su cuenta oficial de Instagram en la que aparece con sus dos pequeños: Salomé, hija de James Rodríguez, y Lorenzo, hijo de Gabriel Coronel.

Aunque este último todavía se encuentra en crecimiento, muchos ya comenzaron a escribir en las redes sociales de Daniela que Lorenzo no se parece a su padre. “¿Ese pequeño sí es de Gabriel?”, y “Ese niño no se parece al papá”, fueron algunos de los comentarios.

A pesar de los mensajes, a Ospina se le ve muy feliz con su familia. De hecho, en diversas ocasiones ha dejado claro que sin importar lo que piensen los demás, ella se considera una buena madre que siempre hace lo mejor por sus hijos.

Por ejemplo, en una ocasión, un usuario le preguntó: “Ser exitosa, pero tenerle a cada hijo un padre, ¿cómo lo ves en el ejemplo para tu hija?”. Ante lo dicho, respondió con contundencia con una imagen de su hija mayor mirando desconcertada la opinión de quien le comentó.

También escribió: “Lidiar a veces con algunos comentarios o prejuicios en las redes ‘porque son famosos’ es un poco complejo. Suelo no prestarle mucha atención, pero me considero una gran madre y he podido ser exitosa en todo lo que me he propuesto”.