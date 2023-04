Ser padres en sí ya es todo un reto, pero cuando somos papás de 2, 3 o más niños la dificultad aumenta. Desde las rutinas y las responsabilidades, hasta las pataletas y peleas, todo se multiplica con la cantidad de hijos.

Por esto, es normal oír a los niños peleando hasta por los motivos más “insignificantes”, pero que para ellos representan toda una batalla campal imposible de reconciliar. Es allí donde debemos entrar a mediar.

Te invitamos a leer más contenidos como este aquí.

Lee también: Crianza positiva: cómo hacerla y las razones para ponerla en práctica

Sin embargo, es clave que nuestra intervención sea de la manera más sana para no caer en errores como el favoritismo o añadir rencor entre los niños por tener una resolución tajante en la que no se los haya tenido en cuenta, y a la vez poder aprovechar la oportunidad para enseñarles a futuro.

Consejos para manejar las peleas entre hermanos

Crianza: ¿Cómo manejar las peleas entre hermanos sanamente? Fotografía por: Unsplash

Por esto, te traemos 5 consejos que te podría a ayudar a manejar las peleas entre hermanos.

1. No te quedes de brazos cruzados como observador

Los papás sí que podemos (incluso debemos) intervenir en las peleas. No tienes que sentarte y observar cómo tus hijos se pelean, para “no afectar su libertad”. En la infancia no sabemos que existen otras formas de arreglar los problemas.

Por ejemplo, si la disputa es por un juguete, la mejor solución no son los jalonazos ¡Ayúdales! Explícales que pueden turnarse, que tienen más opciones para jugar y que prime el diálogo.

Si se traspasan los límites y la pelea es grave (si llegan a tener actitudes violencias físicamente o a insultarse), aplica las normas y límites que tengan establecidos en casa y castígalos si es necesario.

Recomendado: Los 10 mandamientos para educar a tus hijos según Harvard

2. Enséñales a compartir

La gran mayoría de las peleas entre hermanos inician porque quieren lo mismo al mismo tiempo. El origen del problema es que no saben compartir. Si, por ejemplo, los dos quieren la misma galleta, propón la solución de partirla por la mitad y así ninguno pierde.

En este punto es clave que tú enseñes más no impongas. Así tengas que estar un largo rato charlando con ellos para que entiendan la reflexión, no los fuerces a que entreguen el elemento de la disputa, porque solo estarás aplazando el problema (además de dejar la sensación de que hubo un ganador y un perdedor) y no habrán aprendido nada.

3. El arte de negociar

Una excelente táctica para conseguir el juguete, prenda, libro o elemento que uno de los hermanos no quiere compartir es negociando. Enséñale a tu hijo que se puede llegar a soluciones ampliando las opciones, por ejemplo, ofreciendo otro juguete a cambio a su hermano le puede permitir conseguir un beneficio.

Te puede interesar leer: Crianza: 5 formas de enseñar a tu hijo una disciplina positiva

4. Manejo de la ira

Cuando los niños pelean sienten rabia y frustración, emociones que puede que por su edad aún no hayan aprendido a manejar. En esos momentos el corazón se acelera y ya no pueden pensar claramente, volviéndolos más impulsivos.

Si les enseñas a dejar pasar unos segundos cuando sienten eso, a calmar su respiración y pensar claramente, antes de lanzarse sobre su hermano, podrán ir dominando su ira poco a poco.

5. ¡Nunca muestres favoritismos!

Este puede ser el punto más importante dentro de las disputas de los niños y si fallas, puede ser muy tóxico dentro de la dinámica familiar. Cuando tus actitudes o la resolución que impones a un problema es basada en favoritismo, tus hijos lo notarán y lo único que conseguirás es crear celos entre los hermanos y desencadenar continuas peleas.