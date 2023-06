Daniela Ospina se ha convertido en una de las empresarias y modelos colombianas más renombradas del momento, no solo por la relación que tuvo con el futbolista James Rodríguez, sino por la trayectoria que ha creado en su carrera y negocios.

Te invitamos a leer más contenidos como este aquí.

Lee también: Daniela Ospina preocupó a sus seguidores por extraño síntoma de su embarazo

Ahora, Ospina hace parte de los titulares de decenas de medios de comunicación por la etapa de la que está disfrutando junto a su prometido, el músico Daniel Coronel: serán padres.

Daniela Ospina reveló cuándo nacerá su bebé

La modelo anunció su embarazo hace pocas semanas y no ha parado de compartir fragmentos de su felicidad con sus seguidores en redes sociales, quienes llenan sus publicaciones de amor para ella y para su bebé.

Una de sus dinámicas favoritas de Daniela por estos días es responder las preguntas de sus seguidores a través de sus historias de Instagram. Fue en este espacio en donde la modelo habló sobre algunos de los detalles de cómo está siendo este segundo embarazo, luego de casi 10 años de recibir a su hija Salomé.

Una de las preguntas que respondió fue: “¿Dani, ¿qué ha sido lo más distinto que has vivido en tu segundo embarazo?”

Daniela Ospina reveló la fecha en que podría nacer su segundo bebé Fotografía por: Instagram stories

Recomendado: Marc Anthony y Nadia Ferreira revelaron el nombre de su bebé ¿JLo se molestó?

Daniela explicó que los dos embarazos han sido muy diferentes, contando que, en su primer embarazo, cuando nació Salomé (hija que tuvo con James Rodríguez) todo fue mucho más tranquilo y no tuvo ningún síntoma fuerte. Sin embargo, aclaró que con este embarazo sí ha presentado más que con el anterior, aunque esto no le ha impedido disfrutarlo.

“En este he tenido todos los síntomas que existen, y con Salito solo vomité, que fue lo único que con Lorenzo no, pero los dos me los he disfrutado demasiado”, respuesta que fue acompañada con una foto mostrando cómo está su barriguita actualmente.

Otra de las preguntas que respondió es acerca de la fecha tentativa de nacimiento de Lorenzo, el hijo que espera con su actual prometido, el músico y actor venezolano Daniel Coronel: “Más o menos en qué mes nace Lorenzo? Ya quiero conocerlo”, escribió uno de sus seguidores.

Te puede interesar leer: Alex Adames, de “La Niña”, reveló cómo está su hijo tras grave accidente casero

Daniela respondió que su segundo hijo llegará entre finales del mes de octubre e inicios de noviembre, asegurando que está muy emocionada por conocerlo.