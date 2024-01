Fotos: Laura Tobón reveló cómo fue el primer día de jardín de Lucca

Con apenas 2 añitos, Lucca, hijo de la presentadora Laura Tobón y el empresario Álvaro Rodríguez, es toda una sensación en las redes sociales. Con sus enormes ojos azules, el pequeño ha ganado una fanaticada cercana a la de su madre.

Desde su nacimiento, la presentadora ha compartido algunos de los momentos especiales que Lucca ha traído a su vida, al iniciar su faceta como mamá. Ahora, han iniciado una nueva etapa, llena de emociones y retos: la entrada al jardín.

Así fue el primer día de clases de Lucca, hijo de Laura Tobón

A través de sus redes sociales, Laura les contó a sus seguidores que como familia habían tomado la decisión de que Lucca empezara a asistir desde ya a un jardín, con dos años, por lo que el momento de la “separación” con mamá llegó.

Con fotos y videos mostró parte de cómo vivieron este momento especial, al acompañar a Lucca para que asista al colegio, quien se mostró muy animado de este paso. Desde el outfit elegido para la ocasión hasta las risas en el elevador, pudimos ver el proceso para que la presentadora y su hijo llegaran de la mano al jardín.

Sin embargo, la presentadora se sinceró y confesó que en todo este proceso las lágrimas no han faltado, pero no de parte de Lucca, sino de ella. En esta semana que el pequeño ya inició sus clases, Laura ha llorado por ver a su hijo emprender esta faceta con alegría.

“Enero. Lucca entrando al jardín. He llorado más yo de ver cómo entramos a esta nueva faceta”, fueron las palabras de Laura Tobón para compartir con sus seguidores cómo fue este día tan especial.

“Bello. Ahora si LIBERTAD, jajaja”, “Ay no, qué es esta hermosura”, “Me lo como a besos”, “¿Cómo así que jardín si el nació hace como 2 semanas?”, “La primera foto me da vida”, “Yo de verdad me derrito”, “Guapetón”, “Ay ese pedacito de cielo”, fueron algunos de los mensajes que recibieron en redes Laura Tobón y su hijo.

