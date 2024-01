Hijo de Valerie Domínguez le hizo tentativa petición: ‘Regálame una hermanita’

La actriz y modelo Valerie Domínguez celebró su cumpleaños 43 este 12 de enero, rodeada de sus familiares. A través de sus redes sociales, la exreina de belleza compartió fragmentos de los momentos especiales de la celebración al lado de sus seres queridos.

“¡Feliz cumpleaños para mí! 🥳 ¡Solo puedo decir GRACIAS Dios! 🙌🏼 ¡Aquí voy, otro año más sabio y fuerte! 💃🏻”, fue el mensaje que compartió la presentadora junto a las fotos y videos del festejo en su fecha especial.

El hijo de Valerie Domínguez le pidió una hermanita con curiosos argumentos

La celebración de la modelo estuvo llena de momentos tiernos y divertidos, especialmente por la picardía de su hijo, Thiago. En video quedó registrada la nueva ocurrencia del pequeño, fruto de su matrimonio con Juan David “El pollo” Echeverry.

“Mamá, ¿me regalas una hermanita? Pero que sea mayor, me la traes y la pagas”, fueron las palabras del niño, que hace unas semanas cumplió 2 años. (Segundo video en el carrusel)

Este clip despertó cientos de reacciones entre los seguidores de la pareja, que no pasaron por alto las ocurrencias del pequeño: “¡Me la compras y la pagas y me la traes! 😍 Awww nooo, me lo como a besos”; “Jajajajjajjaja amé el tercer video. Pilas Vale, cómprala 😂” “Sii, regálale la hermanita que tanto quiere”.

En diferentes ocasiones se ha abierto la pregunta sobre la posibilidad de tener otro hijo, pero Valerie no ha hablado directamente acerca de este tema. Ahora, el hijo de la actriz está pidiendo una hermanita desde la llegada de la sobrina de Valerie Domínguez, Mila.

Valerie y Juan David compartieron la noticia de la llegada de la nueva integrante a la familia a través de redes sociales hace unos días. En la publicación expresaron su felicidad y esperanza por el futuro con la hija de su hermano en brazos: “Bienvenida pequeña estrella, llegaste a iluminar nuestras vidas. Eres un precioso regalo, te amamos”.

Tras cerca de 3 años de matrimonio, Valerie y Juan David han compartido parte de cómo es su relación a través de sus perfiles de redes sociales. Es allí donde muestran sus facetas tanto de esposos como de padres, haciendo algunos guiños a la posibilidad de un bebé en el futuro.