Desde hace varios días, las redes sociales han sido testigos de una oleada de rumores que aseguran que Kylie Jenner podría estar esperando su tercer hijo, esta vez con su actual pareja, el apuesto actor Timothée Chalamet.

Los murmullos comenzaron a circular cuando el comediante Daniel Tosh compartió una anécdota que escuchó en un supermercado de Malibú, donde supuestamente se reveló que Kylie anunció su embarazo durante la filmación del final de temporada de “Keeping Up With the Kardashians”.

¿Por qué se rumorea que Kylie Jenner está embarazada?

¿Kylie Jenner y Timothée Chalamet esperan su primer hijo juntos? Esta es la verdad Fotografía por: Getty Images

Tosh afirmó: “Aquí hay algo loco. Fui al supermercado en Malibú, y estaba hablando con un empleado de ahí. Traté de evitarlo, pero le pregunté, ‘¿Por qué estaban cerrados ayer?’ Él dice, ‘Bueno, no debería hablar de eso, pero Keeping Up With the Kardashians, el programa, estaba filmando su final de temporada aquí ayer’”. Según Tosh, en una de las escenas, Kylie confesó su embarazo.

El revuelo en las redes sociales alcanzó su punto álgido cuando se vio a Kylie Jenner usando ropa deportiva muy holgada en un funeral, una elección de vestuario que a menudo se asocia con intentos de ocultar un embarazo o simplemente por comodidad.

Sin embargo, fuentes cercanas a la pareja han salido al paso de los rumores, explicando a US Weekly que la joven empresaria de 26 años no está embarazada. Además, negaron los rumores de una posible ruptura entre Kylie y Timothée, señalando que han estado en contacto constante a pesar de sus compromisos profesionales que los mantienen separados geográficamente.

Timothée Chalamet se encuentra inmerso en la interpretación del legendario cantante Bob Dylan en una película sobre su vida, mientras que Kylie Jenner está ocupada filmando la nueva temporada del reality sobre su familia en Malibú.

La relación entre Timothée y Kylie tuvo su inicio público en enero de 2023, durante el desfile de Jean-Paul Gaultier en París. Desde entonces, la pareja ha sido vista en numerosas ocasiones, incluido un destacado momento en el concierto de Beyoncé en Los Ángeles durante el verano del mismo año.

Su relación ha sido objeto de atención constante de los medios, especialmente tras la viralización de una fotografía en la última edición de los premios Oscar, donde mostraron su amor públicamente con gestos de cariño.

Por ahora, parece que los rumores de embarazo son solo resultado de la especulación, mientras que la pareja continúa con sus respectivas carreras profesionales y su relación personal.