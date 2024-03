¿Carolina Cruz tendrá un hijo con Jamil Farah?: “yo amo a los bebés”

Carolina Cruz, la reconocida presentadora y modelo, es una de las figuras de la televisión colombiana más querida por su público de la pantalla chica y los seguidores de sus redes sociales. Precisamente a través de este canal, Carolina ha compartido abiertamente su viaje hacia la maternidad y su experiencia como madre.

Te invitamos a leer más contenidos como este aquí.

Lee también: “No tuve apoyo”: Lina Tejeiro confesó que pasó por un aborto a los 18 años

Desde el nacimiento de su hijo mayor, Matías, en 2017, hasta la llegada de Salvador en 2021, Carolina ha descubierto el inmenso amor y las lecciones que sus hijos le han brindado.

¿Carolina Cruz tendría un hijo con Jamil Farah? Esto confesó

Carolina Cruz, presentadora de ‘Día a Día’, cumplió 44 años y su novio Jamil Farah no dudó en presumir lo enamorado que está. Fotografía por: Instagram

La presentadora, de 45 años, ha dejado claro que la maternidad es una de las experiencias más significativas de su vida. A pesar de su separación con Lincoln Palomeque en 2022, ambos mantienen una relación amistosa y armoniosa en beneficio de sus hijos.

Desde que inició una relación con el joven piloto Jamil Farah, los seguidores de Carolina han especulado sobre la posibilidad de que la pareja tenga un hijo juntos. En una reciente entrevista para el pódcast de Erika de La Vega, Carolina abordó este tema y reveló que no planea tener más hijos.

Recomendado: ¡Ahora van por la niña! Laura Tobón habló sobre un 2do bebé: “Nací para ser mamá”

“No, yo creo que ya no. Tengo 45 años, no creas con Salvador, aunque sé que no tuvo nada que ver con la edad, eso le marca mucho a uno. Yo amo los bebés porque no hay nada más que haya gozado como mis embarazos divinos, me fue super bien, fue espectacular”, explicó Carolina.

La presentadora también compartió cómo la enfermedad de su hijo menor, que tiene macrocefalia, ha influenciado su decisión. Aunque su salud está en óptimas condiciones para un embarazo, Carolina ha reflexionado sobre la responsabilidad adicional que implicaría tener otro hijo.

“Mi recuperación postparto también es fantástica. Entonces podía quedar embarazada sin ningún problema, pero lo pienso mucho, porque así con mis dos gordos estoy bien”, afirmó Carolina.

En cuanto a la posibilidad de contraer matrimonio, Carolina reveló que, aunque en algún momento lo consideró, actualmente no está en sus planes. Prefiere disfrutar de su relación con Jamil Farah sin presiones ni expectativas.

Te puede interesar leer: Shakira la está pasando mal como madre soltera: “Nunca había lidiado con tanto”

“El matrimonio nunca ha sido una necesidad para mí, aunque sí lo pensé en algún momento. Por ahora, no hemos pensado en casarnos. Queremos vivir nuestra relación a nuestro propio ritmo”, comentó Carolina en una entrevista con la periodista Eva Rey.

Carolina Cruz continúa inspirando a sus seguidores con su sinceridad y autenticidad al compartir detalles íntimos de su vida. A pesar de no tener planes inmediatos de expandir su familia o casarse, Carolina está disfrutando plenamente de su amor con Jamil Farah y su papel como madre de Matías y Salvador.