Lactancia materna: 10 mitos que pueden afectar esta etapa de tu maternidad

El cuerpo humano funciona de una manera perfecta, dotándonos de las herramientas necesarias para enfrentar las diferentes etapas de la vida y factores ambientales que nos rodean.

Por esto las mujeres tenemos la facultad de alimentar a nuestros hijos tras el embarazo, creando en nuestro cuerpo el alimento perfecto, con el balance ideal que necesitan los bebés y llena de componentes capaces de mantenerlos saludables durante meses sin requerir ningún complemento.

Se trata de la lactancia materna, proceso que hace parte de todos los cambios que vivimos las mujeres con la maternidad. Y aunque es una facultad maravillosa también es retadora e intimidante. Por esto hemos tomado 10 de los mitos más comunes para analizar si son reales o no.

Mitos en torno a la lactancia materna

Para esto, hemos consultado a Unicef, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, con el apoyo de la doctora Michele Griswold PhD, MPH, RN, IBCLC. consultora en lactancia, enfermera registrada, investigadora y defensora de la lactancia.

1. La lactancia materna es fácil

Sí y no. El cuerpo femenino tiene una serie de procesos para que la lactancia se dé de manera natural y los bebés nacen con el reflejo de buscar el pecho de su madre, por lo que en esencia es un proceso fácil ya que estamos programados por naturaleza para hacerlo.

Sin embargo, muchas madres necesitan apoyo para posicionar a su bebé para amamantar y asegurar que esté bien agarrado al seno. La lactancia materna requiere práctica, tanto para las madres como para los bebés. También requiere mucho tiempo, por lo que las madres necesitan espacio y apoyo en el hogar y el trabajo.

2. Es normal que la lactancia duela: los pezones adoloridos son inevitables

Falso. Después del parto muchas madres experimentan molestias en los primeros días cuando están aprendiendo a amamantar, pero con el apoyo adecuado para posicionar a su bebé para amamantar y asegurar que esté correctamente agarrado al seno, se pueden evitar los pezones adoloridos.

Si una mamá enfrenta desafíos con la lactancia, como dolor en los pezones, el apoyo de un especialista en lactancia u otro profesional capacitado puede ayudarla a superar el problema.

3. Se debe separar al recién nacido de su madre para que ella descanse

No. Los médicos, enfermeras y parteras, en su gran mayoría, fomentan el contacto “piel con piel” inmediatamente después del parto. Poner a tu bebé en contacto directo con tu cuerpo, de modo que su piel esté contra la tuya, es una práctica muy importante que le ayuda a encontrar y agarrarse al seno.

4. Solo debes comer “alimentos sencillos” mientras amamantas

No exactamente. Las madres que amamantan necesitan tener una dieta balanceada y, por lo general, no es necesario cambiar los hábitos alimentarios. Los bebés están expuestos a las preferencias alimentarias de sus madres desde que están en el útero.

Sin embargo, si una madre percibe que su bebé presenta una reacción a un alimento específico que ha ingerido, lo mejor es consultar a un especialista.

5. El ejercicio afecta el sabor de tu leche

Falso. El ejercicio es saludable, incluso para las madres lactantes. No hay evidencia que demuestre que puede afectar el sabor de la leche.

6. No podrás amamantar si no lo haces de inmediato

Mentira. Es más fácil comenzar a amamantar si lo haces desde la primera hora después del parto porque los reflejos de tu bebé son muy fuertes en ese momento. Si no enganchas a tu bebé inmediatamente después del nacimiento, hazlo lo antes posible.

Sin embargo, si por diferentes motivos no puedes darle pecho inmediatamente a tu bebé (especialmente por motivos de salud de alguno de los dos) no quiere decir que no podrás hacerlo nunca, aunque sí podría ser un poco más retador.

7. No debes amamantar si estás enferma

Depende del caso específico. Generalmente las madres pueden continuar amamantando cuando están enfermas, solo deben asegurarse de recibir el tratamiento adecuado y descansar, comer y beber bien. Incluso en muchos casos, las madres le pasarán a su bebé los anticuerpos que produjeron para afrontar sus enfermedades o afecciones, ayudándole a su hijo o hija a construir sus propias defensas.

Sin embargo, hay casos puntuales en los que los doctores podrían recomendar suspender temporalmente la lactancia.

8. No puedes tomar ningún medicamento si estás amamantando

Falso. Es importante informarle a tu médico que estás amamantando, ya que puede ser necesario que la toma de medicamentos sea a una hora o en una dosis específica, o decidir una formulación alternativa. También debes informar al médico del bebé sobre cualquier medicamento que estés tomando.

9. Los bebés que han sido amamantados son más apegados

No hay pruebas de esto. Todos los bebés son diferentes. Algunos son más apegados que otros, sin importar cómo los alimenten.

La lactancia materna proporciona no solo la mejor nutrición para los bebés, sino que también es fundamental para el desarrollo de su cerebro. Pero también, los bebés que son amamantados se cargan en brazos con mayor frecuencia y debido a esto, se ha demostrado que la lactancia materna mejora el vínculo de apego.

10. Es difícil destetar a un bebé si lo amamantas durante más de 1 año

No hay pruebas que demuestren que sea más difícil dejar de amamantar después de 1 año, pero sí hay evidencia de que amamantar hasta los 2 años es beneficioso tanto para las madres como para los niños. Todas las madres y los bebés son diferentes y es necesario que juntos acuerden durante cuánto tiempo se dará la lactancia materna.

