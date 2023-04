Las costumbres y maneras de criar han ido cambiando con el paso de los años, haciendo que cada vez los papás y mamás sean más conscientes del impacto emocional que pueden tener en sus hijos, por lo que hay una alta apuesta por la crianza respetuosa

Cada vez van quedando más obsoletos los castigos y palabras fuertes como mecanismo de crianza, como los que pudieron vivirse unas décadas atrás.

Ahora, la mayoría de los nuevos hogares le apuntan a dejar en el pasado las conductas con tintes violentos para llevar una crianza respetuosa, basada en el respeto, el diálogo y la construcción de una buena relación de papás e hijos.

¿Por qué pueden colapsar las mamás y gritar a sus hijos?

7 razones por las que una mamá grita y pierde la paciencia con sus hijos Fotografía por: Pexels

Hay días de días, en que todo se junta, los “astros se alinean” y el caos reina en casa, por lo que la paciencia se agota. Es en esos momentos que muchas mamás (también puede pasar en papás) llegan a su límite y estallan.

“Detrás de una mamá colapsada, agotada física y emocionalmente, de una mamá que presente algún trastorno emocional, de una mamá con heridas no sanadas, desbordada que grita, que está estresada, angustiada, existe una mamá que necesita ser vista, escuchada, apoyada y contendía”, explica Fernanda Escalera, terapeuta en salud emocional, enfocada en la maternidad.

En el momento en que vemos la carita de nuestros hijos luego de haberlos gritado, muy seguramente nos atravesará un sentimiento de culpa y frustración. Sin embargo, no debemos darnos látigo, es normal que de vez en cuando suceda, ya que la maternidad es un arte que se va aprendiendo día con día.

Además, el hecho de convertirnos en mamás no nos quita que primero seamos mujeres con sentimientos, heridas y frustraciones.

“Necesitamos aprender a observarnos y no solo juzgarnos entre mamás o a nosotras mismas diciendo soy una mamá impaciente, nuestra verdadera responsabilidad es observar que está cargando mamá en su mochila que no le permite continuar sin ese desborde, ya sea porque no cuenta o no sabe de estrategias para aliviar su carga”, dice Fernanda.

Estas son 7 razones por las que una mamá puede llegar al borde de gritar a sus hijos:

Porque no aprendió a lidiar con la frustración, el enojo o el dolor, entonces no sabe cómo manejarlo Porque está colapsada física y emocionalmente Porque está en alerta 24 horas al día, 7 días a la semana Porque no tiene una red de apoyo (un círculo fuerte con el que pueda contar para liberar algunas de sus cargas de la maternidad) Porque no ha tenido un sueño reparador Porque no tiene actividades de autocuidado físico, de nutrición y emocional Porque siempre termina dejándose al último causando un desbalance en el cerebro y generando diversos trastornos psicológicos

Comprendiendo estos motivos, podremos buscar acciones para evitar que se repita, mientras sanamos cualquier pendiente en nuestras emociones.