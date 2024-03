¡Ahora van por la niña! Laura Tobón habló sobre un 2do bebé: “Nací para ser mamá”

Laura Tobón es una de las presentadoras colombianas, y creadoras de contenido, más reconocidas del momento, siendo muy apreciada por los televidentes por su participación en producciones como La Voz Kids y La Vuelta al mundo ene 80 risas.

Recientemente Laura causó revuelo en las redes sociales al aparecer con una prominente barriga en una reciente publicación en Instagram y aprovechando la atención de sus seguidores, decidió hablar abiertamente sobre su deseo de volver a ser madre, expresando su anhelo por tener una niña en su segundo embarazo.

Laura Tobón estaría esperando para tener un segundo bebé

Además de tener una amplia trayectoria en la televisión y forjarse una fuerte comunidad que apoya su trabajo en redes sociales, Laura también tiene dos facetas muy importantes para su vida: la de esposa y la de madre.

Gracias a su relación con el empresario Álvaro Rodríguez, Laura se embarcó en la maravillosa aventura de la maternidad, dando la bienvenida a su primer hijo en diciembre de 201.

En una reciente publicación donde participa en las grabaciones de la serie ‘Primate’, se desató la especulación sobre un posible embarazo, pero Laura aclaró que era parte de su personaje en la producción.

Sin embargo, no perdió la oportunidad de compartir su amor por la maternidad, confesando que se siente destinada a ser madre: “Yo nací para ser mamá. Sí, me sueño con la niña, pero si me sale un niño también soy feliz. Muero por volver a vivir esa etapa, volver a tener un bebecito en mis manos”.

Además de su pasión por la maternidad, Tobón ha explorado otros talentos, incursionando en el mundo de la actuación. Su participación en ‘Primate’ la ha llevado a considerar nuevas oportunidades en este ámbito, demostrando su versatilidad y capacidad para enfrentar nuevos desafíos.

Con proyectos profesionales en mente, Laura Tobón reveló que se encuentra enfocada en su trabajo, pero no descarta la posibilidad de ampliar su familia en un futuro cercano. Con su mente puesta en nuevos proyectos, no sería sorprendente verla dar la bienvenida a otro bebé para el año 2025.

Laura Tobón continúa cautivando a su audiencia con su belleza, talento y autenticidad, dejando claro que la maternidad sigue siendo una de las experiencias más gratificantes de su vida.

