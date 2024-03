Shakira la está pasando mal como madre soltera: “Nunca había lidiado con tanto”

Cuando hablamos de talentos colombianos con éxito internacional es automático pensar en el nombre de Shakira. La barranquillera se ha convertido en una de las artistas con mayor proyección a nivel mundial, llevando su música a cada rincón del planeta.

Con una carrera de cerca de 3 décadas, Shakira se ha encargado de dejar el nombre de nuestro país en alto con sus canciones. Ahora, en los últimos meses, la cantante ha mostrado una nueva faceta, (luego de su separación del exfutbolista Gerard Piqué) marcada por un éxito tras otro.

Shakira confesó lo duro de ser madre soltera

Shakira continúa siendo el centro de atención en la prensa nacional e internacional, esta vez por abrir su corazón y abordar su faceta como madre soltera. La cantante recientemente compartió detalles de esta área de su intimidad durante una entrevista con Apple Music.

La separación de Shakira con el exfutbolista Gerard Piqué ha sido un tema candente, lleno de especulaciones y teorías. Entre estas, destacó la supuesta infidelidad del deportista con su actual pareja, Clara Chía. A pesar de mantener un perfil bajo y no abordar el tema en entrevistas, la artista ha comenzado a revelar momentos clave de su experiencia.

Durante la conversación con Apple Music, Shakira discutió los desafíos y retos que enfrenta como madre soltera. La artista compartió: “Nadie planea pasar por tantas dificultades y experiencias complejas como las que pasé, es la primera vez que tengo que lidiar con tanto, como una madre soltera”.

Destacó que su ritmo de vida, ahora que su carrera musical está en un gran furor a solo días del lanzamiento de su nuevo álbum, ha sido uno de los grandes retos, haciendo que sus tiempos sean un poco caóticos: “Ayer llegué a casa a las 7 de la mañana. Mis hijos ya estaban esperando por mí. Así que comí con ellos, me quedé con ellos. A veces no me voy a dormir hasta que es su hora de dormir porque quiero pasar tiempo con mis hijos y ponerlos a dormir”.

La valentía de Shakira para enfrentar las adversidades y reconstruirse a sí misma tras su separación se destacó en sus palabras: “Hice lo que creía necesario para mí, tuve que recoger los pedazos de mí misma y luego volverlos a juntar, y la música fue el pegamento”.

Estas declaraciones reflejan la determinación y la fortaleza de la artista para superar los obstáculos en su vida personal. Su honestidad sobre su experiencia como madre soltera ha resonado con sus seguidores, quienes han elogiado su sinceridad y su capacidad para encontrar sanación a través de la música.

Esta entrevista proporcionó una visión más profunda de su vida como madre soltera y su proceso de recuperación tras la separación. Su historia inspira a muchos y demuestra que, incluso en los momentos más difíciles, es posible encontrar fuerza y renacimiento.

La artista también confesó que ha atravesado momentos muy complejos durante este tiempo, en el que el dolor ha sido una constante, sin embargo, la música fue su única salida.

“Solo los robots no experimentan dolor y el dolor te hace más humano, la experiencia artística es capaz de transformar ese dolor en otra cosa”.

Esta entrevista hace parte de la expectativa de la cantante por el lanzamiento de su disco “Las mujeres ya no lloran”, que se hará público este 22 de marzo, después de 7 años de pausa en la industria musical.