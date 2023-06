Miguel Herrán de ‘La Casa de Papel’ anunció que será papá. Conoce a su novia

Este martes el actor Miguel Herrán, conocido por su personaje de Río en la serie española ‘La Casa de Papel’, sorprendió a sus seguidores con una tierna noticia que alegra a su familia. Herrán reveló a sus millones de fanáticos que se convertirá en padre.

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene cerca de 13 millones de seguidores, el actor publicó un carrusel con varias fotografías, iniciando con una ecografía, junto a su pareja Celia Pedraza y demás familiares.

Miguel Herrán de ‘La Casa de Papel’ será papá

El español compartió esta bella noticia con sus seguidores, destacando lo feliz y agradecido que está con la familia que va conformando junto a su pareja, Celia Pedraza.

“Bueno… poco más puedo decir. Las imágenes hablan por sí solas. Esta es mi familia y es lo que más quiero en este mundo. Celia Pedraza me ha hecho el mayor regalo de mi vida, vamos a ser padres. Todavía no sabemos nada, solo que de momento está todo perfecto y que tenemos una ilusión que nos cuesta mucho gestionar”, escribió el actor en su post de Instagram.

Su anuncio fue recibido con mucho amor, logrando cerca de un millón de likes en menos de 12 horas y miles de comentarios llenando de buenos deseos y cariño a la pareja y al nuevo integrante de la familia.

“Enhorabuena a los 3 😍😍😍😍😍🙌🏽 Vas a ser un padrazo Miguel me alegro muchísimo. Me he emocionado y todo🥹🫶🏽🫶🏽🫶🏽🫶🏽🫶🏽❤️🔮✨🔮”, “¡Enhorabuena guapísimo! Bienvenidos al viaje 💥💥💥❤️”, “Enhorabuena chaval, ¿te imaginas llamarlo río? goal❤️🔥”

¿Quién es la novia de Miguel Herrán?

En enero de este año se confirmó que “Río” estaba estrenando novia y se trataba de la hermana de una de sus compañeras de set en “La Casa de Papel”. Desde hace algunos meses Miguel Herrán ha llevado una bella relación con Celia Pedraza, hermana de la actriz María Pedraza.

La joven estudió derecho y le gusta estar alejada de los reflectores, pero sus publicaciones demuestran que es fan del trabajo de su hermana, de quien ha escrito en varias ocasiones que se siente orgullosa.

Celia suele mantenerse un poco más al margen de la opinión pública, pero esto no impidió que mostrara que comparte la alegría del actor, reposteando la publicación de Miguel en sus historias de Instagram, añadiendo la palabra “felicidad”.

El actor confesó hace un tiempo que nunca contó con una figura paterna presente en su vida, por lo que se esforzará mucho por ser el mejor padre para su bebé.

En su publicación mencionó que todavía se desconoce si será niño o niña, por lo que aún es muy apresurado para conocer otros detalles como posibles nombres, semanas de gestación, síntomas y más.