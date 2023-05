Las mamás lo pueden todo. Esa es la premisa bajo la que viven muchas madres hoy en día, que no solo no es realista, sino que es supremamente tóxica para las mujeres que tratan de cumplir con esta expectativa.

Yo me sumo a la lista interminable de mujeres que hemos tratado de serlo todo y poderlo todo, sólo para sentir que no somos suficientes en ningún aspecto de nuestras vidas. Queremos ser las mejores madres, tener tiempo para nuestras parejas, dedicarle tiempo de calidad a nuestras familias, sobresalir en nuestros trabajos, mantener nuestra casa perfecta, tener una vida social, vernos impecables y además tener tiempo para nuestras actividades personales o hobbies.

Al final nos encontramos insatisfechas, frustradas, depresivas o ansiosas, bajas de autoestima y con enfermedades físicas y mentales directamente relacionadas con el nivel de estrés que manejamos cada día de nuestras vidas.

Súper mamá, el imaginario colectivo de una pesada carga Fotografía por: Getty Images

Sentimos tanta culpa y vergüenza que en vez de pedir ayuda luchamos nuestras batallas en privado, exponemos lo bueno y nos guardamos lo malo sin darnos cuenta de que, sin querer, estamos alimentando esa ilusión.

Alguien más nos ve y piensa “Ella parece tenerlo todo bajo control, ¿por qué yo no? ¿Por qué es tan difícil para mí? ¿'Habrá algo mal conmigo?”. Es fácil perdernos en esa comparación que no es justa, simplemente porque no es real.

Las veces que he compartido mis vulnerabilidades me han hecho comentarios como: “Le quedó grande”, han invalidado mis emociones y me han atacado con positivismo tóxico: “Deberías estar agradecida”. Así que entiendo la necesidad de guardarnos los aspectos difíciles de nuestra maternidad, nuestra vida en pareja, nuestra vida laboral y nuestras vidas en general. Es bastante difícil lidiar con nuestra propia percepción negativa y no necesitamos esa crítica externa adicional que nos haga sentir peor. Pero muchas más veces me han dicho: “Pensé que era la única” y “Gracias por darme una voz”.

Así que hoy vengo a darles una voz a todas las mamás, a hacerles saber que no son las únicas. Vengo a romper ese colectivo imaginario donde la súper mamá es aquella mujer que lo hace todo y que se saca calificación perfecta en todas las materias y que llena todas las casillas.

Quiero normalizar el lado oscuro de la maternidad, donde necesitamos un tiempo a solas, donde amar tener hijos no significa que amemos siempre ser madres, donde extrañamos nuestra vida anterior, donde muchas veces existen más preguntas que respuestas, donde nos sentimos sobre estimuladas y superadas por la tarea. Quiero que podamos decir: ¡yo elegí ser madre y aun así me cuesta trabajo! La maternidad me lo ha dado todo y también en ocasiones siento que me ha quitado muchas cosas. Lo más difícil no es tener estos pensamientos y estas emociones. Lo más difícil es sentirnos solas mientras pensamos y sentimos esto.

Ser mamá es dar lo mejor que podemos, pero también es ser realistas con nuestra condición de humanas. Dar lo mejor de nosotras NO significa hacerlo todo perfecto. Significa que según el día cambian nuestras prioridades, que a veces tenemos que sacrificar algunas cosas para poder atender otras. Que podamos hacer todo no significa que tengamos que hacerlo todo.

Y si nos preocupa y si nos esforzamos tanto por ser súper mamás, es porque ya lo somos.

Por: Alejandra Ríos Cabo

Educadora Certificada en Crianza Respetuosa