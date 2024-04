Valerie Domínguez habló de sus miedos como mamá y esposa: “no soy perfecta”

Para nadie es un secreto que Valerie Domínguez, además de hermosa, tiene un gran talento para las artes escénicas, tal como lo ha demostrado en varias producciones nacionales e internacionales.

La exreina ha destacado en producciones como ‘El último matrimonio feliz’ y ‘Los caballeros las prefieren brutas’, con personajes que resaltan su belleza y personalidad única.

Lee en Cromos: “Uno hace lo que quiera con su cuerpo”: Valerie Domínguez se defiende de seguidor

¿Qué es de la vida de Valerie Domínguez?

Sin embargo, en los últimos meses, Valerie ha estado alejada de las cámaras de televisión, viviendo la que para ella ha sido la mejor etapa de su vida: la maternidad.

La ahora creadora de contenido, no ha dudado en mostrar la felicidad que le genera poder criar a su hijo Thiago, quien ya tiene dos años. El pequeño, que es fruto del amor entre Domínguez y el modelo Juan David Echeverry, ha sido una razón de mucha felicidad en este hermoso hogar.

Valerie Domínguez: “dudo de mis capacidades como madre”

No obstante, Valerie ha aceptado que, como todo en la vida, las cosas más hermosas son también las más difíciles de conseguir y mantener, tal como lo confesó por medio de un video que subió a Instagram.

En la grabación, la actriz mostró un lado mucho más honesto de lo que es ser esposa y mamá, aceptando que es normal que el miedo se haga presente de forma cotidiana en su vida.

“Soy Valerie Domínguez. Soy actriz, modelo, presentadora, una madre ejemplar y la esposa ideal. Tengo una familia preciosa y todas las mañanas me despierto súper feliz a hacer ejercicio y todavía estoy regia. Mentiras”, dijo Valerie en su video.

Luego dio paso para confesar quién es la verdadera Valerie Domínguez tras el papel perfecto que la sociedad ha creado sobre ella: “soy Valerie Domínguez y muchas veces el miedo me paraliza y me cuesta enfrentar algunas situaciones. Me arrepiento de algunas decisiones del pasado. Dudo de mis capacidades como madre y la relación con mi pareja no es perfecta”.

También confesó que no siempre se ha sentido cómoda con su cuerpo y que le costó muchísimo tener una relación sana consigo misma y con la comida que consumía: “antes duraba horas en el gimnasio cuando sentía que comía de más. No siempre tuve una buena relación con la comida. Fue un proceso de años para llegar donde estoy yo”.

Te puede interesar: ¿Cuándo fue reina Valerie Domínguez? Así lucía la modelo en esa época

Por último, dejó una enseñanza a todos sus seguidores, recordándoles que nunca se deben dejar guiar por todo lo que ven en redes sociales, pues “detrás de cada perfil hay una verdad escondida que no conocemos”.

En respuesta a este conmovedor mensaje, los fanáticos de la barranquillera no dudaron en dejarle elogios en la zona de comentarios de su publicación.

“Te amo. Gracias por recordarnos que la autenticidad no es un valor que se vea en las redes sociales”; “Lo más cierto del mundo”; “Me encanta tu vulnerabilidad. Eres ejemplo para todas nosotras”, fueron algunos de los mensajes que dejaron sus seguidores.