5 señales que demuestran cuando alguien necesita tener sexo

Si bien el sexo no es algo estrictamente necesario para el correcto funcionamiento del organismo humano, tener relaciones sexuales con cierta frecuencia conlleva a obtener diversos beneficios tanto en la salud física como en la mental.

La actividad sexual activa el sistema inmunológico, regula la presión arterial y mejora la salud cardiovascular. En el coito las personas liberan endorfinas y oxitocina, que son hormonas que llevar a una sensación de relajación, además tienen un gran poder analgésico, es decir, calman los dolores.

A continuación, te contamos cuáles son esas cinco señales que emite el cuerpo cuando necesita tener sexo.

Insomnio

Cuando no hay actividad sexual es difícil liberar oxitocina, que es una hormona para conciliar el sueño. Fotografía por: Cottonbro - Pexels

Si te cuesta conciliar el sueño podría ser que el cuerpo te pide sexo, cuando no hay actividad sexual es difícil liberar oxitocina, que es una hormona que tiene un papel importantísimo en la calidad del sueño. Asimismo, cuando no duermes bien te costará más concentrarte, te sentirás irascible y no tendrás los mismos reflejos.

Migrañas

De acuerdo con un estudio que se llevó a cabo por expertos del Hospital Universitario de Essen, en Alemania, los pacientes que tuvieron sexo mientras experimentaban una migraña reportaron mejoría en el malestar. Gracias a su poder analgésico, puedes probar tener sexo cuando sufras de dolor de cabeza.

Cambios de humor

Este síntoma podría ser uno de los más obvios, el carácter, el aislamiento social y el retraimiento podrían demostrar que el organismo podría beneficiarse de una buena sesión de sexo. Si notas que estás pasando por estos problemas va a ser muy posible que te des cuenta.

Esta sensación deja un estrés a nivel físico y emocional, a medida que van pasando los días te darás cuenta cómo las emociones negativas, como el pesimismo y la irritabilidad, serán mucho más constantes.

Piel apagada

Hay quienes dicen que la falta de sexo se ve en la cara, y esto no está tan desligado de la realidad como pudiera parecer. Cuando alguien tiene relaciones sexuales con poca frecuencia, los poros de la piel se dilatar y liberan impurezas cuando se suda, algo que podría generar granitos y otras imperfecciones.

Por otro lado, cuando la circulación sanguínea se activa hace que el organismo entre en una especie de proceso de limpieza, entonces uno de los resultados es que la piel obtenga más brillo y/o luminosidad.

Aislamiento

La falta de relaciones sexuales también puede llevar a un aislamiento social, algo que puede deberse a la baja producción de endorfinas, hormona relacionada estrechamente con mantener el buen humor. Tanto así que en algunos casos la persona siente una gran soledad, depresión y hasta ansiedad. Entonces el sexo hace que las personas sean más sociables, estén más alegres y generalmente más dispuestos a socializar.