Aneyaculación, un problema entre hombres poco conocido

Culturalmente se cree que un hombre que se demore en alcanzar el orgasmo o eyacular es un campeón en términos sexuales, y que su pareja, sea una mujer u otro hombre, va a quedar satisfecha. El problema es cuando él, luego de cierto tiempo, nota que ese punto álgido no llega. Entonces hablamos de aneyaculación, un tema que no es tan conversado abiertamente, para entender más sobre este tema, Cromos conversó con el médico sexólogo Fernando Rosero:

“La aneyaculación es una patología que se presenta en los hombres que se caracteriza por la no posibilidad de eyaculación, es decir, a pesar de estar dadas las características y las condiciones adecuadas de deseo, excitación, de tener una buena relación física, como emocionalmente, el paciente no logra la eyaculación”.

Una duda al respecto es si el individuo pierde placer o si de alguna manera se ve comprometido su rendimiento, ante esto, el experto sugiere que el disfrute no tiene nada que ver con la eyaculación:

“Si bien es cierto que se tiene el imaginario de que el clímax es igual a tener más placer el disfrute de la relación sexual desde los primeros besos, desde la no penetración, ya tiene implícita el tema del placer, el placer es lo que retroalimenta positivamente el poder mantener la relación sexual, es decir, si tú no sientes placer pues seguramente perderías la erección, la lubricación y las personas no podrían mantener la relación, el clímax y orgasmo no es sinónimo de placer, es sinónimo de punto máximo, como de gratificación de placer”.

Asimismo, es importante pensar en cómo afecta emocionalmente a la persona que padece a esta patología, y no solamente a él, también a la pareja, que puede entrar en una frustración al ver como al sujeto se le dificulta llegar al orgasmo:

“La aneyaculación tiene un impacto muy grande en quien tiene la dificultad, el hombre definitivamente a través de la eyaculación logra la liberación de la tensión sexual, es decir, logra un estado de gratificación y de bienestar sexual bastante importante, pero la aneyaculación para la pareja de los hombres que tienen esta condición es muy fuerte porque generalmente existe el imaginario de que eyaculación y disfrute es igual a placer y gratificarte, se pueden imaginar lo que significa para la pareja de un hombre que no tiene eyaculación que éste no eyacule, pueden aparecer preocupaciones como: ‘ya no le gusto’, o ‘¿qué está pasando?’, ‘no estás disfrutando’ o ‘¿qué hice mal’?”.

Eyaculación retardada

Hablando de otros problemas relacionados con la eyaculación, este es un trastorno en el cual el individuo necesita más tiempo de lo normal para alcanzar el clímax y termine liberando semen, de hecho, algunos son incapaces de eyacular por completo.

La eyaculación retardada puede ser algo que ocurra temporalmente o se convierta en un problema perenne. Las causas pueden ser diversas, enfermedades crónicas, cirugías, medicamentos, etc.

Sin embargo, antes de adentrarnos en este panorama, es necesario saber que es completamente normal que los hombres experimenten esta situación de vez en cuando, es solo un problema cuando es reiterativo y angustia al hombre y/o su pareja.

Fernando Rosero hace una salvedad: “La relación sexual no tiene que plantearse en el orgasmo como punto final o como el punto culmen, la relación sexual es para disfrutarla. Muchas veces las problemáticas parten de eso, que los hombres se obsesionan con tratar de llegar a un orgasmo y sabemos que en la sexualidad los pensamientos o las acciones que queremos tener son inversamente proporcionales al pensamiento, entre más queramos algo menos lo vamos a lograr”.

Son dos condiciones las que producen la eyaculación tardía, por un lado los factores médicos y por el otro los factores psicológicos:

“Factores médicos como, por ejemplo, en Colombia, la principal causa es el uso de medicamentos para el sistema nervioso central, específicamente para la depresión, que lo que hacen es retardar el tiempo de la eyaculación”.

Al hablar de la condición psicológica se habla de factores de condicionamiento y educacionales, Rosero da un ejemplo: “hombres que sienten un temor excesivo al embarazo, de manera consciente o inconsciente comienzan a generar retención o dificultad para poder eyacular y luego ya no lo quieren hacer y empiezan a tener esta dificultad para poder hacerlo”.

¿A partir de cuánto tiempo se considera una eyaculación tardía?

El tiempo, naturalmente, es un punto clave en esta problemática, nuestro experto dice que se divide en cuatro categorías, considerando el momento en el que empieza la penetración hasta la eyaculación.

Eyaculación precoz que es hacerlo antes de los tres minutos, eyaculación adecuada es entre tres y siete minutos, satisfactoria es entre siete y 13 minutos, “o siete y 15 minutos”, y retardada, una relación que dura más de 15 minutos.

¿Qué solución hay para estos dos problemas de eyaculación?

Según Fernando Rosero, lo mejor que se puede hacer es recurrir a la consulta especializada, “lastimosamente las dificultades en la obtención del orgasmo van formando círculos negativos, entonces, entre más me demoro van comprometiendo otras áreas de la respuesta sexual, como, por ejemplo, el deseo, la dificultad para mantener la erección. En ese orden de ideas la principal recomendación es buscar ayuda primariamente y seguir las recomendaciones médicas para tratar de revertir la situación”.