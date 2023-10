Bromance: ¿hermandad o fachada de una homosexualidad clandestina?

Al analizar las relaciones amistosas entre mujeres podemos notar que son comunes los besos, el agarrarse de las manos, el acompañarse al baño, el pasar la noche juntas, pero si llevamos eso a las amistades entre hombres vemos cómo no sucede por muchos motivos, principalmente porque el sistema dicta que ellos deben ser fríos, distantes y no pueden demostrar cariño a su prójimo.

Pero tal vez esta ley social se ha venido cayendo y la popularidad del término bromance es su demostración, que viene de dos palabras en inglés ‘brother’ y ‘romance’, literalmente, un romance de hermanos. Al darse a conocer esta palabra muchos pensaron que era la forma en la que hombres que se presentan socialmente como heterosexuales daban una fachada a una homosexualidad latente y clandestina.

¿Qué es el bromance?

Aquí hay dos aspectos a revisar: el bromance va más allá de lo sexual y lo erótico, y por qué hay hombres que sienten la necesidad de ocultar su orientación sexual cuando se supone que hemos avanzado como sociedad en estos tópicos.

Para empezar, es curioso cómo lo que una amistad normal, como cualquier otra, en la que se demuestra afecto de una manera saludable, necesita de un término especial entre hombres heterosexuales, cuando esto no ocurre entre las mujeres.

El bromance es descrito como una amistad estrecha entre dos hombres, un vínculo más intenso que el de una amistad tradicional, en el que no hay ninguna connotación erótica. Fue acuñado en los años noventa por el editor de la revista Big Brother para hablar de la camaradería que existe entre los skaters.

Además, en investigaciones entre los años 2016 y 2018, por ejemplo, la guiada por científicos de la Universidad de California, Berkeley, en la que se demuestra que tener una amistad de este tipo trae beneficios para la salud de ellos, como la reducción de ansiedad, depresión, enfermedades del corazón, asimismo, mejora la memoria y la concentración.

Pero, que un hombre sienta que debe usar el bromance como pretexto para poder acercarse a otro romántica y sexualmente es algo que merece ser analizado por su propia cuenta. Hay una investigación llamada ‘Cuddling and Spooning: Heteromasculinity and Homosocial Tacility among Student-athletes’ publicada en el diario Sex Roles: A Journal of Research, habla de que los hombres disfrutan de un contacto más íntimo con otros hombres, como dormir juntos, abrazarse e inclusivamente cucharear. ¿A caso la línea entre el bromance y el homosexual de clóset se desdibuja tan fácilmente?

¿Por qué no se debe utilizar el bromance como fachada?

Cromos conversó con Carolina Guzmán, psicóloga terapeuta, sexóloga y fundadora de la revista Pazcana, dice que una persona que oculte su orientación sexual bajo el bromance: “si se da el caso le diría a esa persona que se sincere, que no fuerce una relación de ‘estoy enamorado de mi mejor amigo y entonces me dedico a hacerle crecer que somos súper amigos y en realidad estoy enamorado’, no lo hagas porque este es un amor tóxico, los amores deben ser libres, sin ataduras, sin prejuicios y más aun aprovechando nuevas miradas de nuestra generación que busca hacer evidente que somos seres libres, seres que podemos expresar nuestros deseos y a la misma vez relacionarnos respetuosa y honestamente con los demás, con lo cual el tema de ocultar una orientación sexual no estaría bien”.

Según la experta, el significado clave del bromance es “una relación de ágape, de amor phileo, en términos filosóficos decimos que hay tres tipos de amor, el ágape, el phileo y el eros, por tanto, el phileo, que es el amor de hermano ese es al que más se refiere el bromance, entonces lo que estamos tratando es actualizar una manera de relacionarnos antigua, que fue ocultada por una cantidad de marcadores de control que lo que crearon fue personas depresivas, ansiosas y solas”.

Vale exponer el caso del profesor de colegio y autor Matt Pinkett, que en conversación con El País de España habla de por qué el bromance debería ser aceptado popularmente y se plantea estas preguntas: Por qué ellos tienen tres veces más posibilidades de morir por suicidio. Por qué tienen menos amigos cercanos. Qué los lleva a cometer más crímenes violentos en una proporción aplastante.

Sobre el bromance dice: “Es una palabra híbrida entre hermano (brother en inglés) y romance. Es una relación platónica, no romántica, entre dos hombres que se gustan y están dispuestos a expresar ese amor mutuo. Dos amigos que se pueden decir ‘te quiero’, que se pueden dar cariño y saludar con un abrazo o dos besos. En Inglaterra, los hombres no son físicos entre sí. Cuando voy al continente, veo hombres saludándose con un beso o un abrazo. Eso no pasa aquí. Si lo haces van a decir que eres gay. Y eso es absurdo porque, en primer lugar, ¿qué más da si eres gay? Pero también hay otro problema, que los hombres heterosexuales creen que no pueden ser físicos con otros hombres”.