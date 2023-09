Lo que debes saber para llevar una vida sexual responsable

La sexualidad es uno de los aspectos más importantes del ser humano, pues está relacionada con el bienestar y el placer. Sin embargo, es fundamental conocer de qué manera se puede llevar a la práctica de forma responsable y segura, con el fin de evitar consecuencias que puedan afectar la salud física y emocional.

El acceso a información de calidad acerca de la sexualidad y la reproducción, incluido el conocimiento sobre las medidas preventivas y los riesgos que puede tener una actividad sexual sin preservativos (como las ITS o embarazos no deseados), son un factor fundamental para tomar buenas decisiones, llevar una vida sexual saludable y disfrutar de la sexualidad de la mejor manera.

Actualmente existen aproximadamente 30 virus y bacterias que se transmiten por medio del contacto sexual, entre las que se encuentran la sífilis, la gonorrea, el herpes, el VIH y el Virus del Papiloma Humano (VPH). Se estima que, al día, más de un millón de personas contraen una infección de transmisión sexual, en su mayoría asintomáticas.

Bajo este panorama, en el marco del Mes Mundial de la Salud Sexual, GSK comparte algunos datos sobre las medidas de prevención para llevar una vida sexual responsable y evitar infecciones de trasmisión sexual.

¿Qué medidas existen para llevar una salud sexual responsable y segura?

La principal forma de protegerse de las ITS es el preservativo, pues es una de las medidas más efectivas siempre que se use de manera correcta y constante, especialmente, en casos de sexo ocasional (5). Tanto los condones masculinos como femeninos cuentan con una eficacia del 98% y evitan el contagio, no solo de VIH sino de otras ITS.

Adicionalmente, ante cualquier sospecha de haber contraído alguna ITS o luego de haber tenido una relación sexual riesgosa, es importante aplicar estrategias de diagnóstico temprano y acudir al médico a tiempo y realizarse todos los exámenes pertinentes. Si los exámenes arrojan un resultado positivo para alguna ITS, la persona debe iniciar su tratamiento oportunamente, con el fin de estar en control y cuidar el bienestar propio y de la pareja o demás personas con las que se tengan relaciones sexuales y así mitigar el riesgo de transmisión de la infección.

Por último, pero no menos importante, en toda relación sexual debe primar el consentimiento, la libertad de elegir y el respeto por la dignidad propia y de la otra persona.

¿Qué es la prevención combinada?

En relación con el VIH, la prevención combinada es el camino trazado por ONUSIDA para disminuir los nuevos casos de esta enfermedad, mediante una serie de acciones y programas de prevención. Para que este programa funcione, debe existir un balance entre métodos clínicos como pruebas de VIH, entrega de preservativos, antirretrovirales como profilaxis previa o posterior a exposición.

De la misma manera, deben garantizarse los derechos para evitar discriminación y/o violencia hacia el ejercicio de la sexualidad. También es necesario contar con acceso a la educación sexual y asesoramiento sobre los riegos. La combinación de estos factores promueve una práctica de la sexualidad de manera más saludable.

Adicionalmente, dentro de este esquema existen otras medidas de prevención que se deben tener en cuenta:

PrEP – Profilaxis Preexposición. Son medicamentos (inyectables o pastillas) que reducen las probabilidades de contraer el virus del VIH a través de relaciones sexuales. Cuando se toman según las indicaciones, los medicamentos de la PrEP son altamente eficaces para prevenir la infección por el VIH.

PEP - Profilaxis post exposición. Con esta medida, es posible tomar medicamentos después de una probable exposición al VIH para prevenir contraerlo. Es importante que se acceda al tratamiento dentro de las 72 horas posteriores a la relación sexual de posible riesgo.

Circuncisión masculina voluntaria. La circuncisión masculina es una cirugía que reduce alrededor de 60% el riesgo de transmisión sexual del VIH. Sin embargo, de acuerdo con la OMS, es apenas un elemento de un paquete integral de prevención del VIH.