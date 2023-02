¿No sabes si has tenido un orgasmo? Esto es lo que puede estar pasando

Aunque a veces creemos que ya lo sabemos todo sobre el sexo, puede que a veces se presente esta duda: ¿cómo saber si has tenido un orgasmo?, especialmente luego de que se hizo popular la serie ‘The Bold Type’, en la que en un capítulo una de las protagonistas confiesa que nunca ha experimentado llegar el clímax.

Y es que ese panorama está completamente relacionada con la realidad, el problema es que hoy en día se siguen dando un montón de mitos que nublan la sexualidad femenina, especialmente porque todavía existen muchos prejuicios que reprimen a las mujeres.

El orgasmo es un pico de placer cuando se tiene un encuentro sexual. Fotografía por: Getty Images

Si alguna vez te has hecho preguntas sobre esta situación específica, la psicóloga y sexóloga, Ana Lombardía, resolvió varias dudas a la revista Cosmopolitan, después de todo, la sexualidad es para disfrutarla plena y responsablemente.

Primero debes alejarte de los clichés que existen en la televisión y en el cine cuando se trata de retrato el orgasmo femenino, y ni hablar del porno. Recuerda que cada cuerpo es diferente y reacciona de diversas maneras, en algunas ocasiones se sentirá como una gran explosión, mientras que en otras será una leve caricia, sin embargo, todo depende del personaje.

¿Qué es el orgasmo?

Para hablar con más exactitud: “El orgasmo es un pico de placer más alto que el resto, dentro de la excitación sexual. Es una sensación muy subjetiva y suele terminar con una percepción de satisfacción muy agradable. Además, es importante no intentar sentir lo que cuentan otras personas. No son fuegos artificiales, ni se oye música de fondo, ni tiene por qué ser la mejor emoción del mundo. Es más, hay personas que sí sienten orgasmos, pero los tienen tan idealizados que no los identifican como tal”, dice la experta.

Según cifras recientes, el 92% de las mujeres admite haber tenido alguna vez un orgasmo, el 3% nunca ha llegado al clímax y el 5% no está seguro si en alguna ocasión lo ha experimentado. Teniendo presente que no es algo fácil describir qué es lo que se si siente, no pasa nada, hay formas de encargarse del asunto.

¿Por qué nunca he tenido un orgasmo?

Primero que todo, debes saber que si tal vez nunca has tenido un orgasmo no necesariamente quiere decir que haya un problema fisiológico, al respecto, Lombardía menciona que hay una posibilidad de tener un suelo pélvico poco tonificado. Si es así, las contracciones que ocurren con el clímax pueden ser tan ligeras que no las sientas. Es más, el 26% de las mujeres no están satisfechas con la frecuencia del orgasmo y el 38% quiere más cantidad.