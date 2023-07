¿Cómo saber si ya superaste a tu ex? Atención a estos cinco detalles

Hay quienes buscan con gran deseo encontrar el amor, cuando logran establecerse en pareja sienten que están pasando por el mejor momento de su vida, pero cuando llega el final siente que el mundo se les viene abajo, y, como en cualquier caso, sobrevivir esa ruptura no es nada fácil. Olvidar esa persona con la que se compartieron tantos momentos especiales parece imposible y un futuro feliz cada vez se ve más borroso.

Lee también: Erika LaBrie, la mujer que tiene objetofilia y que se “casó” con la Torre Eiffel

Aquí encuentras más contenidos como este

Según diversos análisis profesionales superar a un exnovio o exnovia toma alrededor de seis meses a dos años, pero obviamente cada historia puede variar, dependiendo de los sentimientos y las situaciones que vivieron.

El problema es que a muchos les cuesta hacerse la idea de que esa persona especial ya no hace parte de su vida, además, no falta el amigo o persona cercana que te dice: “ya supéralo”, algo que probablemente no ayuda en ese proceso de sentirse mejor y pasar el capítulo y dejarlo en el pasado.

Es muy fácil apegarse a comportamientos tóxicos o poco saludables en el proceso de ruptura, pero ese trabajo no es imposible, si bien al principio es muy fácil terminar recordando a es persona, y se vienen muchas preguntas a la cabeza: "

La verdad del asunto es que sin importar cuanto cueste asimilar una ruptura, es un proceso necesario para continuar la vida de forma sana y darle lugar a una próxima persona. Algunas veces se crean dependencias que parecen irremplazables, razón por la cual el trabajo de superar se hace más complicado: “¿Que hubiera podido hacer mejor?”, “¿Qué pasaría si no hubiéramos terminado?” y uno de los peores, “¿Hay posibilidad de volver?”.

Pero poco a poco todo se va volviendo más fácil o sencillo, y la vida empezará a hacer más disfrutable, hasta que llega otra pregunta: ¿Ya superé a mi ex? A continuación, te compartimos cinco claves que evidenciarán que ya estás listo para pasar de página y que la historia está en el ayer.

5 señales de que ya superaste a tu ex

Ya no lo stalkeas

Puede que en los primeros meses te ponga en modo detective para stalkear y saber todo de esa persona, qué está haciendo sin ti, o saber si ya te superó y está saliendo con otra persona. Cuando ya no te interesa revisar su perfil, es claro que estás mostrando mejorías y que ya no te importa o no te importa tanto.

Ya no piensas en regresar con él o ella

Cuando recién terminas una relación es posible que estés pensando en el futuro que hubieran tenido si seguían juntos. Pero cuando ya no piensas en esa posibilidad y no tienes motivos para querer todavía una relación con esa persona, créenos, vas en muy buen camino.

Retomas tus hobbies y otros gustos

Es normal que cuando estás pasando por una ruptura amorosa te aísles un poco, tranquilo, solamente estás sanando. Sin embargo, eventualmente vas retomando esas cosas que tanto amas hacer, incluso te aventuras a tener hobbies o disfrutar cosas nuevas por hacer. Esas ganas de vivir la vida tal cual es demuestran que ya no te quieres refugiar en el dolor y los recuerdos.

Además: ¿Un clavo saca otro clavo? Estas son las ventajas de reemplazar a tu expareja

Ya no te la pasas hablando de tu ex

Cuando esa persona todavía despertaba un sinfín de emociones en ti seguramente buscabas cualquier oportunidad para hablar de él o ella. Cuando ya no se te viene su nombre a la cabeza cada diez segundos y pasas tus días normales sin pensar en qué estará haciendo, ¡felicidades! Has ganado un gran terreno.

Disfrutas de la soltería

Cuando ya superaste a tu antigua pareja no te sientes incómodo o incómoda con la soltería, disfrutas de los momentos en solitario y cuando quieres o se te antoja salir disfrutas de esos momentos con tus amigos o familiares, sin necesidad de querer que tu ex esté ahí.