El curioso motivo por el que cada vez hay más mujeres solteras

Reconsiderarse el modelo tradicional de las relaciones románticas es bastante necesario por múltiples razones, pero empezar por entender que no necesitamos a nadie para ser felices o sentirnos realizados en la vida es un buen punto para comenzar. Tal vez por esto es que cada vez hay más mujeres solteras.

Ya sea por decisión propia o por las meras circunstancias, las cifras demuestran que a medida que pasa el tiempo cada vez más crece la población femenina sin una pareja. Por ejemplo, en el caso de España, según la información compartida por el INE, uno de cuatro hogares es unipersonal.

Este dato sirve para deducir que un 53% son mujeres y más de la mitad de ellas están solteras o divorciadas. Si bien esto no es una completa conclusión, nos ayuda para tener más luces en este curioso tema, al respecto, nos topamos con varios factores que pueden influenciar este panorama.

Mujeres solteras, una población en aumento

La psicóloga Sandra Escudero comparte una reflexión: “Ahora tendemos a no conformarnos tanto como antes y eso puede deberse a dos factores sociales que propician el hecho de que haya más solteras, sobre todo, jóvenes. El primero, que los millennials y la generación Z se exponen de manera natural a conocer a más gente que la generación anterior (viajan más, tienen aplicaciones móviles que les conectan con más personas...), y les cuesta emparejarse porque tienen más predisposición a sentir FOMO (Fear Of Missing Out, lo que en este sentido se traduce en miedo a ‘pararse’ y perder la oportunidad de conocer a alguien mejor). Y, por otra parte, las mujeres en concreto ya no buscan a alguien que ‘les salve’, sino que quieren a un compañero o compañera que complemente su vida de soltera, que ya de por sí es óptima. Así, el feminismo ha tenido un papel relevante porque, básicamente, nos ha ayudado a huir de roles sociales, mitos románticos y relaciones tóxicas”.

Si eres una mujer soltera tal vez te resulte interesante conocer cuáles son los beneficios de estar así según diversas investigaciones, puede que estos datos reafirmen el motivo por el que prefieres estar así. Si te pasa que muchas veces te cuestionan el motivo por el que no tienes pareja, puede que las siguientes ventajas te sirvan para argumentar.

¿Cuáles son las ventajas de estar soltera?

Puedes dormir mejor

The Better Sleep Council presentó un estudio que demuestra que las personas que no tienen pareja (que por consecuente no duermen acompañadas) tenían mejor calidad del sueño. Cuando dormimos solos no terminamos despertándonos por movimientos ajenos, ronquidos, entre otros ruidos. Recordemos que el dormir bien se traduce en una mejor salud general.

Menos estrés

Escudero menciona: “no tener pareja elimina de tu rutina el hecho de estar pendiente de otra persona, tener que contar con ella en determinadas ocasiones, discutir y estar obligada a pasar por situaciones que te resultan incómodas (como, por ejemplo, llevarte bien con familiares con los que no conectas). Todo lo anterior, obviamente, son situaciones hipotéticas, pero ahí podrían estar”.

Mejor autoestima

Aunque no lo creas, cuando llevas soltera una temporada puedes hacerte muchas preguntas sobre ti misma, según Escudero, cuando pasas tiempo a solas, aprendes a ser autosuficiente, además de ser más responsable en términos económicos, todo eso “te hace ganar más confianza propia”.

Eres más sociable

La universidad Cornell, en Nueva York, recientemente presentó un estudio en el que habla que ser soltera hace que seas más sociables y que mantengas o refuerces las amistades, entonces es como que entras a valorar que seas querida por más personas en general, en comparación a solo esperar que esto venga de una sola persona, una pareja.

La sociedad te ve más atractiva

Un estudio publicado en la revista Evolutionary Psychological Science menciona que la soltería es un estilo de vida más atractivo para la sociedad, esto porque la soltería hace que seas alguien que se conoce mucho mejor, que está centrada en sus objetivos, que seas más independiente y estés más disponible.