5 señales de que debes terminar con tu pareja

Muchos sueñan con tener una relación romántica, después de todo, las películas, las series, las telenovelas y otros medios nos han vendido la idea de que la felicidad se encuentra a través de una pareja. Sin embargo, mantener este vínculo no es nada fácil, a veces los problemas abundan y entenderse es una tarea bastante compleja, el problema es que a veces terminar puede ser la mejor solución para ambos.

Cuando se trata de terminar un noviazgo hay algunos límites que son obvios, al menos para la mayoría, como la violencia física y psicológica. Cuando te hace sentir inseguro, poco deseado, que no te toman en serio, o cuando te sientes controlado, son otras señales de que una ruptura debería considerarse, sin embargo, la causa no siempre es evidente.

El tiempo también juega un papel importante, puesto que cuando las dos personas llevan varios años juntos pueden llegar a creer que un motivo para seguir es esa historia. Pero no dejes que ese tipo de aspectos te condiciones, a continuación, te mostramos algunas señales que te pueden ayudar a decidir a tomar esa decisión final que tal vez tanto se necesita.

Se perdió la confianza

Si has atrapado a tu pareja en repetidas ocasiones diciéndote mentiras, o inclusive te ha engañado, o termina decepcionándote constantemente, lo más probable es que ya no le veas como alguien honesto, lo que te lleve a reconsiderar si deben seguir estando juntos. Recuerda que la confianza es elemental para cualquier relación, sea amorosa, familiar o de amistad.

Aunque siga habiendo amor entre ambos, volver a confiar en alguien es algo muy difícil de conseguir. Claro que una comunicación abierta puede ayudar, pero esto es algo que necesita esfuerzo y tiempo. Solo tú tienes la respuesta de si es algo que vale la pena luchar.

No te sientes acompañado

Están viendo juntos tele, de hecho, viven juntos, pero te llega ese sentimiento de soledad, pues estar con alguien no significa necesariamente sentirse amado o tenido en cuenta. Cuando sientes que eres tú el que se encarga de todo en la relación, no solo alimentar el vínculo, pero también de las tareas cotidianas, esto puede ser también motivo de pensar las cosas, aunque una conversación profunda puede ayudar.

Si a esa persona especial no le importan las mismas cosas que a ti, o al revés, esto demuestra que están en posiciones diferentes de la vida, ha pasado un largo tiempo y no han logrado concordar o compaginar, estas son demostraciones de que las cosas probablemente no están funcionando.

Sientes que te esfuerzas más que la otra persona

Cuando se trata de tener una cita, eres tú el que siempre piensa en el lugar o lo que van a hacer, se lo recuerdas y él o ella simplemente hacen acto de presencia. Tú debes tomar la iniciativa, especialmente cuando se trata de intimidad y cercanía. Piensas en atenderle con su comida favorita, o tener un detalle de vez en cuando, pero la responsabilidad emocional es toda tuya, la relación parece ser unidireccional.

Es evidente que se necesita una larga y profunda conversación al respecto, tal vez tu pareja sea consciente del problema y quiera solucionar, pero si simplemente no hay un interés genuino, llegó el momento de la ruptura.

Celos, malditos celos

Los celos son algo muy común en las parejas, pero hay niveles y algunos son fáciles de llevar o superar. Pero cuando son enfermizos, ya seas tú el que los sufra o la otra persona, ese comportamiento controlador y que busca aislar lleva a una relación para nada saludable, pues los sentimientos de culpa y la desconfianza son prácticamente el pan de cada día.

Estos celos graves son un signo de baja autoestima y poco dependen del otro, pueden intentar ir a terapia, pero en muchas ocasiones hay muy poco por hacer, porque es algo que se debe arreglar individualmente.

¿Cuándo fue la última vez que fueron felices juntos?

Si no te acuerdas cuando rieron juntos por última vez eso es bastante grave, es una gran alarma, y lleva a pensar si es necesario romper. Si solamente es algo cotidiano, o si pelean frecuentemente, llegó la hora de encarar a tu pareja, de hablar de todas esas cosas que te incomodan y que no te hacen feliz.

Cuando ha pasado mucho tiempo desde que fueron felices y hay muchas otras señales que te indican lo mal que la pasan juntos, es momento de terminar.