El squirt masculino sí existe, así lo puedes experimentar

El squirt es un término que se ha vuelto muy popular en los últimos años, aunque sigue siendo un tema de prejuicio o tabú. Generalmente hace referencia a las mujeres, pero algo que muchos no saben es que los hombres también pueden experimentar uno.

Uno de los motivos por los que este tema no era muy conversado es porque a quienes les sucede generalmente pensaban que se habían orinado en la cama, aunque en realidad el motivo es completamente otro.

¿Qué es el squirt?

Para quienes todavía no tienen muy claro qué es el squirting, en el caso de las mujeres, solo entre un 15 y 55% de ellas han vivido esto, se trata de una respuesta involuntaria a la excitación sexual, esta puede darse antes o durante el orgasmo y da esa sensación de mojarse.

El squirting lo experimentan entre el 15% y 55% de las mujeres. Fotografía por: Getty Images

Quienes lo han experimentado dicen que se siente parecido a orinar, esto se debe a que desde la uretra se expulsa un chorro líquido transparente e inoloro, solo que sale de una manera diferente a la orina. Cuando se trata del squirt, va con presión, como cuando agitas la botella de una gaseosa y se dispara el gas.

En cuanto al squirt masculino, primero que todo es necesario afirmar que es una realidad y quienes lo han vivido aseguran que es una experiencia bastante placentera.

¿Los hombres también experimentan el squirting?

Al hablar de squirt masculino se hace referencia a la expulsión de un chorro de líquido acuoso que sale por el pene, pero no es el semen. Este líquido se conforma por orina y una parte de líquido prostático, aunque puede sentirse muy bien, su aparición no necesariamente va de la mano del orgasmo.

Ya sea en hombres o mujeres, el squirting se da gracias a una hormona conocida como vasopresina, que tiene la responsabilidad de retener líquidos en el organismo, también se encarga de avisarle al cuerpo cuando nos estamos orinando.

Lo que sucede en el cuerpo, durante un momento de gran pasión y excitación, esta hormona se descontrola y hace que se dé el squirt, por eso es que la sensación es parecida a la micción.

¿Cómo experimentar el squirt masculino?

Si quieres practicar, en una entrevista, el actor de cine para adultos, Nacho Vidal, reveló varias técnicas para provocarlo:

Debes frotar con la palma de la mano el glande, hacerlo con intensidad, la sensación da tanto placer que en cualquier momento se dará.

Otra manera es concentrarte también en el glande e ir estimulando, haciendo movimientos en círculos de manera suave, al principio debes hacerlo con la mano cerrada alrededor de la punta del miembro. Luego vas aumentando la velocidad, te vas cargando de excitación hasta llegar.

Los juguetes sexuales, como los vibradores, también son una alternativa en esta misión, no existe un truco específico, usa uno sobre el glande, donde está el secreto para experimentar el squirting.

Para terminar, es importante recalcar que, al igual que el femenino, lograr uno no es tan fácil o común, no te frustres al intentar todas estas técnicas y no ver algún tipo de resultado. Seguramente ya has tenido una vida sexual muy placentera hasta ahora, sin necesidad del squirt.