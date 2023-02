¿Es posible tener orgasmos involuntarios? Conoce más de este problemático síndrome

Los orgasmos son esa señal máxima de placer, usualmente encontrados en la intimidad con tu pareja o cuando decides disfrutar de ti misma en solitario, pero hay quienes experimentan el clímax de la nada en cualquier otro contexto, mientras está trabajando en la oficina, o haciendo mercado, por ejemplo. Por más extraño que esto parezca, en realidad se le conoce como Síndrome de la Excitación Sexual Persistente, también conocido como PSAS, que son las siglas en inglés.

Este término empezó a volverse muy popular en 2012, luego de que Dale Decker, una mujer estadounidense de entonces 37 años, dio una entrevista al canal de Televisión Brancroft TV, en la que confesó que tenía una especie de enfermedad o condición que le hacía experimentar 100 orgasmos al día, esto pasaba tanto en solitario como en privado, en la calle o en casa, incluso en situaciones trágicas, como el funeral de su padre, y lo más preocupante de todo, parece que no encontraba la solución para deshacerse de esto.

Muchos pensarían entonces que la vida de este personaje está llena de placer, pero en realidad ella confiesa que esta situación es en absoluto satisfactoria, tanto así que todo este fenómeno le ha hecho pensar que no quiere volver a tener un orgasmo en su vida.

¿Qué causa los orgasmos involuntarios?

Como la investigación en trastornos, síndromes y enfermedades sobre la sexualidad femenina sigue siendo tan pobre, de momento se desconoce qué es lo que provoca este síndrome en específico, el cual fue catalogado en 2003 como una disfunción sexual en la Segunda Consulta Internacional sobre Medicina Sexual que se llevó a cabo en París, Francia.

¿Esto solo les pasa a las mujeres?

Francisca Molero, vicepresidenta de la Federación Española de Asociaciones de Sexología, dice que hasta la fecha no ha habido un caso documentado en algún hombre. Esto no quiere decir que no existan o que sea imposible que pase, ya que todavía queda mucho por investigar sobre las conexiones entre el cerebro y las respuestas en los genitales.

¿Puede haber una cura?

De momento el tratamiento más efectivo es la terapia cognitiva-sexual, con la que se busca organizar la combinación de ideas, pensamientos, actitudes y comportamientos que generan disfunciones o algún problema de carácter sexual, luego se presenta un método alternativo para el flujo de estos pensamientos y así se reducen los efectos.