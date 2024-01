IAmorosexualidad, el término que nos hace dudar si es posible enamorarse de la IA

Enamorarnos de un robot o algo virtual, o digital, parece ser cada vez más posible, cuando lo vimos en la película ‘Her’ (2013), protagonizada por Joaquin Phoenix, todavía parecía algo muy lejano, pero teniendo en cuenta la forma tan acelerada en la que avanza la inteligencia artificial la verdad es que puede ser toda una realidad, y a partir de esto nace el término IAmorosexualidad.

La psicóloga Begoña Albalat, en conversación con el portal El Correo, menciona que es completamente enamorarse de alguno de estos sistemas. Para argumentar se sostiene en la teoría triangular del amor, del psicólogo Robert Stenberg. Esta dice que el amor se apoya en tres factores, la intimidad (lo que comparten dos personas y que hace que haya un vínculo fuerte), la pasión (eso componente sexual o erótico) y el compromiso (la decisión de estar con alguien tanto en momentos buenos como malos). Entonces es interesante saber si ese amor por un robot podría basarse en estos tres tópicos.

Sobre la intimidad, la experta sostiene: “Es posible una vinculación emocional con la IA de la misma manera que nos vinculamos a personas, animales y objetos (…) De pequeños lo hacemos con los peluches, de mayores con cosas como el collar de la abuela”, este tipo de contextos demuestran que hay una “carga emocional”, esto se demuestra con lo que sentimos cuando perdemos alguno de estos objetos.

La cosa es que con la inteligencia artificial hay una diferencia y es la reciprocidad, “Hablas con ella, te da los buenos días, responde a tus dudas, te apoya cuando lo necesitas... Es un diálogo”, añade Albalat, haciendo énfasis en que es posible recrear interacciones más precisas y adecuadas a tu personalidad. “Viviendo en la era digital, y siendo las nuevas generaciones tan usuarias de la mensajería instantánea, es fácil que aparezcan sentimientos de cariño y afecto hacia esa inteligencia no humana que siempre está dispuesta a dar apoyo”.

Respecto a la pasión y la IA, es importante tener presente que la sexualidad es algo que puede cambiar con el tiempo, no solamente frente a nuestra a edad, también con la sociedad en la que vivimos. “Hace algunos años que se estudia la digisexualidad, que es la manera en que las personas han ido reduciendo sus contactos sexuales con personas a favor de mantenerla con robots”, explica la psicóloga.

En este aspecto también es interesante revisar el sexting con estos sistemas, pues hay aplicaciones en las que se pueden elaborar fotos, videos y mensajes con un personaje virtual en esta tónica más picante. Entonces con esto podríamos decir que sí es aplica, y que cada es más real sostener una relación romántica de esta manera.

¿Y qué pasa con el compromiso? La pregunta aquí es qué tan posible es comprometerse con alguien que no es de carne y hueso, “Para mí, no hay duda de que la IA estaría dispuesta”, afirma la experta, y en cuanto a los seres humanos: “Nadie me ha dicho abiertamente que se hayan enamorado de la IA en consulta”, ella cree que esto se debe a que la gente todavía no encuentra las palabras para describir una situación así, o que simplemente todavía no está lista para admitir semejante cosa.

Esto se debe más que todo a que al confesar algo así se estaría expuesto a los juicios o críticas negativas de alguien más, que pudiera hacerlo vez como si se trata de una enfermedad, o que algo no está bien con la persona.