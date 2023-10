Llamas gemelas: la diferencia con el concepto de almas gemelas

Históricamente se ha hablado mucho de las “almas gemelas”, especialmente en literatura y en el cine, pero hay un término que no recibe tanta atención y que muchos desconocen: las “llamas gemelas”. Este concepto no necesariamente aplica a relaciones románticas, porque estas personas comparten algo más grande que eso. Si en alguna ocasión has conocido a alguien con quien conectaste instantáneamente, si sientes que se conocen de toda la vida, aunque no sepas por qué, puede que hayas conocido a tu alma gemela.

Las relaciones que se dan entre llamas gemelas es muy fuerte, logran una conexión espiritual o personal muy grande, tienen rasgos con los que se suelen describir a las almas gemelas, pero son conceptos diferentes porque estamos hablando de una relación única.

¿De dónde surgió el término de llama gemela?

Fue mencionado por primera vez en la década de los setenta por Elizabeth Clare Prophet, una líder y fundadora de la organización religiosa internacional, The Church Universal and Triumphant (la iglesia universal y triunfante), conocida por sus siglas en inglés CUT. Asimismo, esta mujer también publicó el libro ‘Soul Mates and Twin Flames: la dimensión espiritual del amor y la relaciones’.

Pero hay que tener presente que el concepto se remonta al siglo V antes de Cristo. La mitología griega sostenía que los humanos tenían originalmente una cabeza con dos caras, dos pares de brazos y dos pareas de piernas. Pero Zeus tenía miedo de su poder y los dividió en dos partes individuales, entonces la pareja pasa toda su vida buscando a la otra mitad, que sería la llama gemela.

¿Qué es la llama gemela exactamente?

Para profundizar un poco más en el concepto, la fundadora de Miss Date Doctor, Nia Williams, aclara: “En asuntos del corazón, hay algo muy especial que se denomina ‘llama gemela’. Se dice que es una conexión que va más allá de lo ordinario: un vínculo profundo, casi de otro mundo, entre dos almas. Pero aquí está el truco: no es lo mismo que un alma gemela. Mientras que un alma gemela es algo así como un espíritu afín, la llama gemela suele describirse como tu ‘alma espejo’, una conexión profunda e intensa que puede parecer obra del destino”.

¿Cómo darse cuenta de que encontraste tu llama gemela?

La experta en relaciones explica que no es tan fácil reconocer a esta persona, como buscarla en alguna app de citas, porque “Se trata más bien de un sentimiento, una atracción innegable que va más allá de la atracción física. Puede que experimentes una extraña sensación de ‘volver a casa’ cuando la conozcas”.

¿Es problemático salir con tu llama gemela?

Williams advierte que hay tener cuidado con el tema porque, aunque es una conexión muy poderosa, puede llevar a múltiples retos: “La presión para que funcione, incluso si te das cuenta de que no eres totalmente compatible, puede ser inmensa. Es como mirarse en el espejo de los defectos y las imperfecciones. Así que, aunque encontrar a tu llama gemela pueda suponer una experiencia transformadora es esencial manejarla con conciencia e inteligencia emocional”.