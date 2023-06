¿No te tratan como prioridad? Podrías ser víctima del mid-mute dating

Las relaciones tóxicas son el pan de cada día aparentemente y para demostrarlo llega este término o tendencia que se llama mid-mute dating, ¿ya habías escuchado hablar de él? Hace poco estábamos hablando del retroshading, que es escribir a tu en un momento de debilidad, o también el love bombing, cuando te manipulan con halagos para conseguir algo no serio, entre otros puntos que se han naturalizado en nuestra jerga.

Tina Wilson, experta en citas y creadora de Wingman, es la creadora de esta expresión vinculada a las relaciones tóxicas, el mid-mute dating es silenciar parcialmente a la persona con la que estás saliendo, se puede decir que viene de la llamada temporada de desatadura (un-cuffing), muy de moda porque la gente terminó con esas personas con las que estaba saliendo en los meses más fríos y ahora vienen los meses de diversión.

“Atención: mid-muting es cuando la persona con la que estás saliendo silencia tus notificaciones, normalmente entre semana, porque solo te ve para el fin de semana”, informa la especialista.

También añade: “Esto es una señal de alarma de que no eres una prioridad y, si quieres que la relación sea seria, tienes que pensar si quieres ser alguien que compartimenta sus sentimientos de esa manera. Eso grita: narcisista”.

Wilson dice que puede haber varios motivos detrás de una persona que se comporta así, sin embargo, ninguna es suficiente para justificar, a menos que realmente esté trabajando o esté ocupado en algo realmente serio o importante, “Aparte de eso, silenciar es un hábito de relación tóxica que es unilateral y señala que no hay futuro para los dos”, advierte ella.

“Tal vez se hayan entusiasmado demasiado después de la llegada del buen tiempo y hayan creído que están listos para mantener una relación y ahora, se han dado cuenta de que no es así. Pero sea cual sea la razón, la realidad es que sus sentimientos no parecen verdaderos y podrían estar manteniendo sus opciones abiertas y acabarán haciéndote daño en el proceso”.

Tina Wilson menciona que es muy probable que esa persona ya esté saliendo con otras al tiempo, entonces te silencia hasta que se le da la gana de verte otra vez.

¿Cuál es una señal definitiva?

“Si se observa un patrón en el que la comunicación suele ser escasa o nula de domingo a jueves, lo más seguro es que sólo te quieran para divertirse el fin de semana. A mitad de semana, están ocupados en el trabajo o haciendo malabarismos y simplemente no tienen tiempo para hablar contigo. En cuanto llega el jueves, piensan egoístamente en planes para el fin de semana y te mandan un mensaje repentino”.

“Desgraciadamente, lo más probable es que estés cegada por su afecto y su atención y hayas pasado por alto o no te hayas dado cuenta de las señales de alarma, sobre todo si estás en las primeras fases de la relación y esperas avanzar hacia una relación seria”, expresa la experta.

Wilson insiste en que no debes ser tan duro o dura contigo en caso de ser víctima del mid-muting. “En las primeras relaciones, cuando estás navegando y aprendiendo sobre tu relación y cómo funcionan juntos, puede ser difícil identificar los hábitos de las personas –tanto los buenos como los malos–, pero presta mucha atención a las señales y no te dejes llevar: sigue siempre tus instintos y escucha a familiares y amigos que podrían ver lo que tú no ves”.

La especialista alerta que si estás justificando sus comportamientos y crees las excusas que da para desaparecerse en la semana, o mucho peor, ya no tienen ningún contacto, es mejor que seas consciente de la situación y te preguntes francamente si ese es el tipo de relación que deseas, “Prueba a estar disponible solo a mitad de semana y mira a ver qué reacción obtienes”, sugiere.