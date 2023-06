En defensa del sexo vainilla, ¿por qué tiene tan mala fama?

Si no has escuchado hablar del término “sexo vainilla”, inocentemente, tal vez se te ocurra que tenga que ver con el helado de este sabor, sin embargo, en realidad hace referencia al tipo de sexo más básico que exista, después de todo la vainilla es el sabor más común de todo, pero ¿acaso hay algo malo con esto?

¿Qué es el sexo vainilla?

El término tiene su origen dentro la mismísima comunidad BDSM (bondage, sadomasoquita) y es utilizado para referirse al sexo más suave de todos. Dado que no es un tipo muy apasionado o atrevido, se le compara con ir a una heladería y, aunque tengas muchas más opciones, terminas eligiendo lo más seguro y básico.

Pero, aunque muchos hablan del sexo vainilla como algo negativo, lo cierto es que puede tener su lado especial, lo que pasa es que debemos tener en cuenta que, después de la revolución sexual que se dio en los sesenta, se dice que si no expresamos nuestras prácticas, deseos o fantasías más extremas o intensas nos estamos reprimiendo, pero la realidad no tiene que ser así.

Los defensores de esta modalidad sexual aseguran que no siempre recurrir a actividades más extremas es igual a mayor placer. A veces, el sexo puede ser mucho mejor cuando hay más intimidad, viendo de frente a la persona, y expresando no solo amor, también amor, aunque esto tiene que ver más con el sexo entre parejas románticas.

Asimismo, el sexo vainilla no significa exclusivamente hacerlo en posición de misionero, si tú quieres, pero les nace a ambos, puede haber ligeros mordiscos, o una que otra nalgada, sin tener que llevarlo todo al último nivel.

De acuerdo con un estudio de Margaret Nichols sobre sexualidad, es más probable que una persona o una pareja descubra otras facetas de su sexualidad, aunque tenga una mentalidad “vainilla”, esto porque puede explorarse a lo largo del espectro, sin tener que rozar en lo BDSM.

Los medios de comunicación y el contenido de series de televisión o el cine nos hacen pensar que tal vez deberíamos vivir una vida más atrevida y que de lo contrario nos estamos perdiendo de un componente muy importante, pero recuerda que cada quien es su propio mundo, que no se deben seguir modas y que lo que realmente importa es la comodidad de cada uno, no todos quieren ser sometidos, ahorcados o golpeados.

Los expertos defienden el sexo vainilla

Pepa Marcos de la revista Cosmopolitan expresa lo siguiente: “Podríamos usar como analogía a los que prefieren observar cómo sus amigos se suben en las atracciones más bestias mientras ellos les observan desde abajo. No tiene nada de malo: a ti te gusta que te pongan el estómago al revés; a mí no. No pasa nada”, algo que es completamente cierto.

La vida se mueve a un ritmo acelerado y podríamos llegar a creer que siempre debemos probar algo diferente, buscar lo nuevo y salir de la zona de confort, pero recuerda que siempre está bien decir no. En el sexo es primordial la confianza, sentirse bien consigo mismo y con la otra persona. No tienes que buscar más de lo que ya has probado, no tienes que fingir ser una estrella porno.

La sexóloga Francisca Bolero le dijo a el diario El País: “El sexo convencional de ahora no tiene nada que ver con el de hace 20 años. A veces se identifica el término vainilla con las prácticas sexuales de nuestros padres. Independientemente de los hechos de que no todos los miembros de la generación anterior eran unos mojigatos, en cuestión de sexo no hay nada nuevo bajo el sol y no somos nosotros los que lo hemos acabado de inventar; lo que entendemos los sexólogos por sexo ortodoxo incluiría el sexo oral y eliminaría el anal y las prácticas BDSM”.

Es cierto que algunas parejas se pueden aburrir del sexo vainilla con el tiempo y tal vez surja la curiosidad de probar algo más pervertido, pero se trata de encontrar un punto en el que los dos estén cómodos y no lo hagan no más por la presión, aquí es muy importante tener una comunicación clara y abierta.