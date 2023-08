¿Cómo proteger tu cuenta de Google Drive correctamente?, así lo puedes hacer

Google Drive es un servicio de almacenamiento en la nube desarrollado por Google. Permite a los usuarios almacenar archivos en línea y acceder a ellos desde cualquier dispositivo con conexión a Internet.

La compañía especifica que si no tienen la URL con la clave, habrá que solicitar acceso al archivo. Fotografía por: GOOGLE

Esta opción ofrece una variedad de características y herramientas que facilitan la colaboración, el intercambio de archivos y la organización de contenidos

Proporciona a todos sus usuarios un espacio de almacenamiento en línea donde pueden guardar documentos, fotos, videos y otros tipos de archivos. Esto elimina la necesidad de depender únicamente del almacenamiento local en dispositivos físicos.

Por otro lado, varios usuarios pueden colaborar en un mismo documento simultáneamente. Esto es especialmente útil para proyectos en equipo o para la edición conjunta de archivos.

Los usuarios pueden compartir archivos y carpetas con otros mediante enlaces públicos o privados. También es posible establecer diferentes niveles de permisos, como “ver”, “editar” o “comentar”.

5 cosas que debes hacer para proteger tu cuenta de Google Drive

1. Mantén segura tu contraseña:

Elige una contraseña fuerte y única que combine letras, números y caracteres especiales .

Evita usar contraseñas obvias, como “123456″ o “contraseña”.

No compartas tu contraseña con nadie y cámbiala regularmente.

2. Habilita la autenticación de dos factores (2FA):

Activa la autenticación de dos factores en tu cuenta de Google.

Esto requerirá un segundo método de verificación, como un código enviado a tu teléfono móvil, además de tu contraseña, para iniciar sesión en tu cuenta.

3. Revisa las aplicaciones con acceso a tu cuenta:

Verifica las aplicaciones y sitios web que tienen acceso a tu cuenta de Google. Revoca el acceso de las aplicaciones que ya no uses o en las que no confíes.

4. Mantén tu dispositivo seguro:

Siempre protege tus dispositivos con contraseñas o bloqueos de pantalla.

Mantén actualizados tus sistemas operativos y aplicaciones para evitar vulnerabilidades.

5. Usa cifrado para tus archivos sensibles

Google Drive cifra tus archivos mientras están en tránsito y están almacenados en sus servidores.

Sin embargo, si tienes archivos especialmente sensibles, puedes cifrarlos antes de subirlos a Google Drive utilizando herramientas como VeraCrypt o AESCrypt.

Por otro lado, aprende a identificar intentos de phishing y ataques de ingeniería social. No hagas clic en enlaces o descargues archivos adjuntos de fuentes no confiables.