Eclipse solar 2024: descubre la realidad detrás de los mitos más populares

Un eclipse solar es un fenómeno astronómico que ocurre cuando la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol, bloqueando parcial o totalmente la luz solar. Este evento produce una sombra en la Tierra que momentáneamente oscurece el día.

El próximo eclipse solar total se producirá el 8 de abril y será visible en varios países, incluyendo Colombia, aunque es importante mencionar que solo será visible en algunas ciudades como Barranquilla, Cartagena, Montería, Santa Marta, Sincelejo, Valledupar y San Andrés, que según los expertos, es el mejor sitio para poder ver el fenómeno.

Es fundamental cuidar la vista durante este tipo de acontecimiento, ya que mirarlo directamente podría ocasionar graves daños en las retinas. Por esta razón, las autoridades instan a las personas a tomar las medidas de protección necesarias y evitar verlo directamente. El eclipse comenzará a las 12:39 p.m. y culminará a las 2:35 p.m.

Próximamente: Un eclipse solar total



El lunes, 8 de abril, un eclipse solar total cruzará Norteamérica.

Mitos más comunes sobre los eclipses solares

Un eclipse solar ha sido un fenómeno que desde siempre ha llamado la atención del ser humano; sin embargo, con el pasar del tiempo se han desarrollado varios mitos en torno a este fenómeno. A continuación, te contamos cuáles son algunos de estos y qué tan ciertos son.

El eclipse solar afecta a las mujeres embarazadas: Aunque este mito ha tomado mucha fuerza desde hace varios años, en la actualidad no existe ninguna prueba científica que confirme que este fenómeno puede afectar a la madre o al feto.

Un eclipse solar es de mala suerte: En lo absoluto, es un fenómeno astronómico, por lo que no está relacionado con los malos augurios.

El eclipse comprueba que la luna es más grande que el sol: Falso, la estrella es 400 veces más grande que el único satélite natural de la tierra. Esto es una cuestión de perspectiva, debido a que la luna está más cerca de la tierra, lo que impide que se divise el sol durante el eclipse.

Es de mal augurio ver un eclipse: Esto no es cierto, porque como se explicó anteriormente, no tiene nada relacionado con algún tipo de agüero o presagio. Lo que sí es cierto es que estos no se deben ver directamente porque podrían causar daños a los ojos.

Hay personas que se afectan físicamente por los eclipses y presentan dolores de cabeza: Por ahora no hay ningún tipo de evidencia que comprueba alguna relación; sin embargo, la luz ultravioleta intensa puede generar quemaduras en las retinas.