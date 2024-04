Colombia está enfrentando uno de sus momentos más difíciles por una posible crisis energética provocada por la disminución del volumen de los embalses, que ha descendido al 31.86 % debido al impacto del Fenómeno del Niño en el país. Estos registros superan los mínimos históricos de los últimos 20 años.

El Gobierno Nacional ha comenzado a implementar medidas contundentes para mitigar los efectos del Fenómeno del Niño en el país. Sin embargo, uno de los llamados que hacen los expertos a todos los colombianos es que desde sus hogares también adopten prácticas para ahorrar energía.

Sin embargo, muchas personas desconocen las acciones que pueden llevar a cabo en sus casas para reducir el consumo de energía. Si te encuentras en esta situación, estos consejos te serán de gran ayuda.

Estos consejos te serán de gran ayuda para ahorrar el consumo de energía en los hogares Fotografía por: Pixabay

Consejos que sí funcionan para ahorrar energía en los hogares

De acuerdo con Enel (empresa productora y distribuidora de energía), la eficiencia energética consiste en optimizar el consumo de energía de acuerdo a las necesidades reales de las personas sin que se vea afectada su calidad de vida. Por esta razón, se están incentivando algunas acciones en el hogar que podrían contribuir al ahorro de energía eléctrica.

Apaga las luces cuando no las necesites o cuando no haya nadie presente en la habitación. Muchas veces, por hábito, algunas personas mantienen encendidas las luces en varias habitaciones, incluso cuando no hay nadie presente.

Aprovecha al máximo la luz natural, ya sea abriendo las cortinas y las persianas, evitando encender luces artificiales. Esto no solo ahorra energía, sino que también puede mejorar tu estado de ánimo y productividad.

Cambia tus bombillos tradicionales por luces LED, ya que estos consumen significativamente menos energía que las luces convencionales. Además, estas suelen tener una vida útil mucho más larga.

Usa correctamente los electrodomésticos, verifica que estos estén en buen estado y funcionando correctamente, de esa manera no consumirán más energía de la necesaria.

No cargues los dispositivos electrónicos durante más tiempo del necesario. Esto no solo aumenta el uso de energía innecesaria, sino que también puede afectar las baterías de los dispositivos, lo que podría ocasionar otros daños.

Desenchufar los electrodomésticos cuando no están siendo utilizados, ya que algunos consumen energía cuando están en standby (modo espera) y de esta manera puedes ahorrar un consumo innecesario en tu hogar.

Mantener la infraestructura eléctrica de tu hogar en óptimas condiciones es clave para garantizar la seguridad y la eficiencia energética. Inspecciona los cables, enchufes, el cableado y no sobrecargues los enchufes.

Secar la ropa al aire libre puede ser clave, debido a que algunas secadoras suelen tener un consumo excesivo de energía. Esto, además, prolonga la vida útil de la tu ropa y reduce el desgaste.