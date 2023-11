Metaverso: A pesar del auge de Chat GPT, avanza lentamente su promesa

En el campo tecnológico la conversación pública cambia velozmente. Un día el metaverso de Meta era la palabra en boca de todos, y al siguiente ChatGPT, una plataforma de inteligencia artificial impulsada por Open AI, irrumpió en escena y comenzó a cambiar las reglas del juego. Con su inesperada capacidad para generar contenido y realizar búsquedas de archivo al instante, ChatGPT y otras plataformas lograron captar la atención de una audiencia que veía al metaverso como un proyecto distante y sin alcance práctico.

Te puede interesar: Así afectará la inteligencia artificial nuestra vida profesional

No obstante, grandes peones de la industria tecnológica, incluido Google, siguen poniendo sus esfuerzos en el metaverso, una tecnología que promete transformar la forma en que experimentamos el mundo digital. Si hoy con la internet es posible interactuar a través de la pantalla del computador o el celular, con el metaverso los límites de estas se desvanecen, ofreciendo una experiencia inmersiva, como si estuviéramos en el interior de un videojuego y nos moviéramos a través de un avatar que nos representa, y tiene la capacidad de estudiar, hacer compras, asistir a reuniones e incluso tener citas amorosas.

A pesar de la competencia y las dudas sobre la relevancia del metaverso, Mark Zuckerberg y Meta han demostrado que siguen comprometidos con su visión de futuro. Durante el evento “Meta Connect 2023″, realizado entre el 27 y 28 de septiembre de 2023, la compañía anunció avances notables, como las gafas de realidad mixta Meta Quest 3 y otras innovaciones en inteligencia artificial para competir con ChatGPT y otros rivales en el mercado.

Sin embargo, lo que realmente sorprendió al mundo fue la entrevista que Zuckerberg concedió en el metaverso. Durante esta conversación de una hora, el programador se presentó con un avatar hiperrealista que se parecía notablemente a su aspecto real, un marcado contraste con los dibujos animados que solían utilizar en encuentros pasados.

La entrevista se desarrolló en tiempo real, con Zuckerberg y el entrevistador, quien fue el podcaster e investigador informático Lex Fridman, separados por miles de kilómetros de distancia, pero con avatares hiperrealistas que reflejaban sus gestos y expresiones de una manera increíblemente similar a las interacciones humanas en persona.

Lee también: Novias hechas con IA: ¿la decadencia de las relaciones románticas?

El encuentro dejó la sensación de que estaban en la misma habitación, lo que destaca el avance tecnológico que el metaverso de Meta ha logrado. Las gafas Quest Pro utilizadas por Zuckerberg y su capacidad para realizar escaneos faciales y seguimiento ocular en tiempo real fueron aspectos que impactaron en la demostración. No obstante, es importante tener claro que el metaverso aún no está listo para el gran público y tomará al menos tres años su inserción en el mercado. Lo cierto es que, por lo ocurrido durante 2023, la competencia de ChatGPT y otras tecnologías de inteligencia artificial no han disuadido a Meta en su búsqueda.

Nick Clegg, presidente de asuntos globales en Meta, sigue reafirmando en sus declaraciones públicas la visión de la compañía de que el metaverso es el futuro de la informática. A través de inversiones multimillonarias, Meta continúa avanzando hacia su objetivo de capitalizar el metaverso y hacerlo accesible a las masas. En un mundo donde la inteligencia artificial está en constante expansión, el metaverso se mantiene como una visión audaz y ambiciosa, cuyo potencial aún no se ha agotado. Con la promesa de redefinir nuestra relación con el mundo digital, el metaverso de Meta sigue siendo una historia de tecnología que merece nuestra atención y seguimiento, incluso en un momento donde no vemos su impacto.