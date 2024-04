Una IA escoge las 5 canciones ideales de Karol G para pasar “la tusa”

Karol G está pasando por uno de los momentos más destacados de su carrera musical. La artista paisa se ha posicionado como una de las más influyentes a nivel mundial, gracias al éxito de sus recientes sencillos y su álbum Mañana será bonito. El respaldo masivo hacia la colombiana se ha reflejado claramente en su gira de estadios por Estados Unidos y Latinoamérica, donde ha cautivado a sus seguidores con espectaculares actuaciones.

A sus 33 años, Carolina Giraldo Navarro, conocida como Karol G, se ha consolidado como una de las principales figuras del género urbano a nivel mundial. Actualmente, se encuentra finalizando su gira por Latinoamérica para luego dirigirse a Europa, donde tiene programadas presentaciones en países como Alemania, Francia, Italia y España, entre otros.

La popularidad de la colombiana ha ido en aumento gracias a que muchas de sus canciones han alcanzado las primeras posiciones en las plataformas digitales y suelen ser de las más reproducidas en la discoteca.

Estas son las canciones de Karol G que, según una IA, son ideales para la tusa

La IA escoge las mejores canciones de Karol G para pasar la tusa

Karol G es una de las artistas más escuchadas, y muchas de sus canciones se han convertido en verdaderos himnos para sus seguidoras que, en algunas ocasiones, están viviendo un desamor.

La inteligencia artificial ChatGPT-4 ha seleccionado las mejores canciones de “La Bichota” para superar la tusa. ¿Cuál es tu favorita de Karol G?

Tusa (Ft. Nicki Minaj): Esta canción marca la primera colaboración entre la rapera trinitense Nicki Minaj y la colombiana. El tema musical fue lanzado el 7 de noviembre de 2019 y es parte del álbum KG0516. Tusa es una palabra colombiana que se refiere al desamor y la soledad que siente una persona después de una ruptura.

El Barco: Esta canción fue escrita por Karol G, Jorge Muñiz y Ovy on the Drums, y producida por Karol G y Ovy on the Drums. Fue lanzada el 11 de mayo de 2021 como el sexto sencillo de su tercer álbum de estudio KG0516. La canción habla sobre el final de una relación y las dificultades para seguir adelante.

Mi ex tenía razón: Esta canción es sobre la realización de Karol G de que su ex pareja tenía razón sobre ella encontrando a alguien mejor después de su ruptura. La canción refleja su nueva felicidad y satisfacción en una nueva relación.

200 Copas: Esta canción fue lanzada el 13 de julio de 2021 como el séptimo y último sencillo de su tercer álbum de estudio KG0516. La canción trata sobre el empoderamiento de una mujer después de dejar una relación tóxica.

Mamiii (Ft. Becky G): Esta canción es un himno de empoderamiento que encuentra a Becky G y Karol G dirigiéndose a sus ex después de dejar una relación tóxica. Ambos cantantes exigen a sus ex parejas que no las llamen más.