5 pasos para superar una ruptura amorosa sin arriesgar las finanzas

Acepta que la relación terminó y no bloquees tus sentimientos: la relación ha llegado a su fin y, sin importar las razones, debes ser consciente que tus emociones irán variando en las próximas semanas. Estos sentimientos podrían ir desde arrepentimiento hasta resentimiento, “los expertos en psicología recomiendan no bloquear estos sentimientos y los expertos en finanzas e inversiones decimos que es mejor no tomar decisiones financieras importantes en estos picos emocionales”, indica Jose Ibarra, Chief Experience Officer en tyba.