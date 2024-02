Así puedes hacer una sesión de aromaterapia con ruda

La planta de ruda es una de las más populares a la hora de limpiar energías y de las más utilizadas en el mundo espiritual.

Sin lugar a dudas, habrás escuchado que lo mejor es “darse un baño de ruda” o “bañarse en ruda” cuando las cosas no van bien. Muchos le atribuyen el poder de limpiar las energías y de tener la capacidad de romper con incluso trabajos de brujería. Es conocida por sus hojas pequeñas y por su fuerte aroma.

Aromaterapia con ruda

Se dice que su principal beneficio es esotérico y que la planta es capaz de neutralizar las energías negativas. Según el astrólogo José Castillo, “muchos la tienen en casa para eliminar las “vibraciones de bajo astral” y que el ambiente se sienta armonizado”. Además, “es muy efectiva para neutralizar la mala energía de personas envidiosas, que nos quieren hacer daño, hablan mal de nosotros o para los vampiros energéticos” asegura el experto en esoterismo.

Cuando somos víctimas de malas energías, mal de ojos o brujería, dicen que generalmente nos podremos sentir más agotados, tristes, deprimidos o que las cosas no nos salgan como lo deseamos. La ruda es una planta que ayuda a liberarnos de estas cargas para superar las malas rachas, especialmente si la utilizas a menudo, y así recuperar el optimismo.

De acuerdo con Casa del Osaromas, el aceite esencial de ruda “es del elemento fuego y ayuda a la protección, purificación y seguridad, garantizando un amplio espectro de beneficios tanto físicos como emocionales. La ruda es muy conocida por sus poderes para alejar las malas energías y traer las ondas positivas a nuestra vida”.

Según la web, el modo de uso es: “colocar en un difusor junto con un poco de agua y 3 A 5 gotas de aceite, encender la vela del difusor, si utiliza un vaporizador, agregar unas 6 A 10 gotas al agua”.

Así como la ruda ayuda en términos de alimentación y bienestar, también le han dado un poder esotérico que pocos conocen. Fotografía por: Shutterstock

Por otro lado, según la web Aromaticahub, es una planta utilizada durante siglos como medicinal, “psicológica y energéticamente, tanto el aceite de ruda como su aceite floral ayudan a mantenernos protegidos en nuestro espacio físico, psíquico y espiritual. Desarrolla independencia, fortalece la voluntad y, por lo tanto, es útil para personalidades tímidas y serviles, cuya debilidad hace que sean fácilmente dominados por otros”.

Igualmente, destaca que no saben decir que no, “son fácilmente influenciables y reaccionan exageradamente a los deseos y necesidades de los demás; para personas sometidas a cualquier tipo de servilismo o explotación; para aquellos que están exhaustos en su deseo de agradar y cuidar a los demás; aunque psíquicamente activos, sufren de una tremenda escasez de individualidad, que se ve socavada por los compromisos y responsabilidades del servicio excesivo; para personas que están obligadas a actuar socialmente, pero que no están espiritualmente en condiciones de hacerlo”.